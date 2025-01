Decine di famiglie senza energia elettrica: «Non si può vivere così» 

A Gonnosfanadiga decine di famiglie sono senza energia elettrica dalla notte tra venerdì e sabato: dopo aver trascorso più di sedici ore hanno perso la pazienza. Il blackout ha interessato le abitazioni di via Donizetti e via Puccini. «È assurdo dover restare così tante ore senza corrente, abbiamo trascorso tutta la giornata dovendo fare attenzione a non aprire troppo frigorifero e freezer, ci siamo dovuti arrangiare per i pasti non potendo usare i fornelli. Il problema però è diventato ingestibile dopo il tramonto», racconta Roberto Melis uno dei residenti di via Donizetti. L’uomo si è fatto portavoce delle difficoltà che stanno vivendo a causa dell’interruzione del servizio. «Molte famiglie hanno il riscaldamento elettrico e stanno patendo il freddo, ci sono anziani che hanno saltato i pasti e che al buio non riescono a orientarsi in casa. Tra noi c’è chi ha bisogno dell'ossigeno per vivere e non può stare così tante ore senza corrente. Abbiamo chiesto aiuto al sindaco e ci siamo rivolti ai fornitori di energia che ci hanno risposto che stavano lavorando al guasto però le ore passano e l’elettricità non torna». Il sindaco Andrea Floris, dopo essersi messo in contatto con l’ufficio preposto ai guasti energetici, ha comunicato sulla sua pagina Facebook che questi riguardano ampie zone della Sardegna. «Questo non giustifica la mancanza di corrente per tante ore – dice Floris – dovrebbero garantire il ripristino in breve tempo ma per ora non sanno dirci quanto ci vorrà per risolvere il guasto. Noi continueremo a telefonare e saremo allerta». ( jo. ce. )

