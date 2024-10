Decimoputzu (a valanga) e Bariese (di misura) vincono ancora 

Bariese 2

V. Borgo S. Elia 1

Bariese : Angioni, Atzeni, Carracoi, Galisai, Lezcano, Mameli, G. Muceli, Pischedda, Semino, Serra, Vocatore. Allenatore Concas.

Vecchio Borgo Sant’Elia : Palla, Mastio, Milone, Serreli, Murgia, Cincotti, Siddi (70’ Lai), Murgia (70’ Mamia), Perra (65’ Porceddu), Limbardi (60’ Piga), Farci. Allenatore Murgia.

Arbitro : Loi di Tortolì.

Reti : 25’ Perra, 55’ G. Muceli, 64’ Galisai.

Vittoria di misura della Bariese, che supera il Vecchio Borgo Sant’Elia con il risultato di 2-1. Ospiti pericolosi nei primi minuti, così al 25’ passano in vantaggio grazie al gol siglato da Perra. I padroni di casa accusano il colpo ma provano a rialzare subito la testa. Il Vecchio Borgo colpisce anche un palo con Siddi. Dopo alcune occasioni da ambo le parti, termina la prima frazione di gioco. La ripresa si apre subito con i padroni di casa decisi ad acciuffare il pareggio: ci riescono al 55’, grazie a G. Muceli, bravo a infilare la porta dei cagliaritani con un gol da oltre venticinque metri. Proteste del Vecchio Borgo: due uomini a terra e gioco che è comunque proseguito. Al 64’ il soprasso della Bariese con la rete siglata da Galisai, che risolve positivamente una mischia in area. Il Vecchio Borgo prova il tutto per tutto per agguantare almeno il pareggio ma il palo glielo nega al 95’.

