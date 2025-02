Decimomannu, sensi unici in centro 

Rivoluzione in vista per la viabilità urbana di Decimomannu. La strada principale, via Nazionale, in un tratto, diverrà a senso unico. Modifiche nella viabilità anche per via Cagliari, via Stazione e corso Umberto. Novità anche nei quartieri periferici di Sa Serra e San Giacomo e nel centro storico cittadino.

Le motivazioni

Il progetto di riorganizzazione della viabilità urbana è in fase di studio da vent’anni. L’attuale amministrazione ha deciso di riprenderlo in mano portando avanti, da inizio mandato, uno studio approfondito delle criticità presenti nel tessuto urbano e delle possibili soluzioni: «Decimomannu - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - è un paese in crescita e in evoluzione. Al suo interno è interessato da una fitta rete di trasporto pubblico (Ctm e Arst) che facilità lo spostamento di lavoratori e studenti pendolari, turisti e cittadini». A ciò si aggiunge il massiccio transito veicolare: «In alcune fasce orarie si raggiungono i 2.400 passaggi di auto in un’ora».

Tutto ciò determina delle problematiche che l’amministrazione comunale intende affrontare e risolvere con un piano del traffico caratterizzato dalle strade principali a senso unico.

Nuraminis

Novità anche a Nuraminis. Riapre una parte della complanare, ma non ci sarà nessun collegamento con la Provinciale 54 per Serramanna, che resta isolata e difficilmente raggiungibile dalla 131 dopo la demolizione del cavalcavia al chilometro 27 della Statale, nel quadro dei lavori di adeguamento in atto.

L’Anas accoglie in parte le richieste del sindaco di Nuraminis Stefano Anni, che incassa la disponibilità dell’ente per qualche miglioria che non cancella però il caos mobilità attorno al cantiere del ponte demolito.

La riapertura di una parte della complanare R4 in direzione nord per raccordarla ad una delle uscite dal paese verso la complanare opposta (la R1) e da qui alla 131 verso sud, è un passo avanti che evita l’ingresso a Nuraminis dei mezzi pesanti e torna utile per chi, diretto a nord, vuole invertire la direzione di marcia.

«Capisco le difficoltà – dice il sindco di Nurmainis Stefano Anni – nella gestione di un opera così complessa e apprezzo l'apertura e l'impegno dei responsabili del cantiere. Ma la comunità di Nuraminis subisce i disagi per la ammodernamento dell'arteria della 131 e questo deve essere tenuto in debito conto». Disco rosso quindi per le aspettative dei serramannesi, e non solo, che aspirano alla riapertura della Provinciale 54 e a un collegamento con la 131.

