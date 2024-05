Decimomannu in BM, B2F per Porto Torres 

La serie B può essere il paradiso se la conquisti dal basso. Domenica nel volley hanno fatto festa in due. In C maschile, il Volley Decimomannu, battendo 3-0 l’Olimpia a Sant’Antioco, conquista la promozione in B. Alla seconda vittoria dopo il 3-1 dell’andata, ha chiuso il campionato imbattuto e torna in un campionato nazionale dopo 18 anni. Il presidente Carlo Caria. «Chiudiamo la stagione vincendo in un campo che ha fatto la storia del volley in Sardegna. Una squadra composta da ragazzi che hanno iniziato nei nostri vivai con le finali 3x3 Under 13, oggi si ritrova in serie B. La affronteremo confermando il coach Alberto Caredda».

Tra le donne, il Quadrifoglio Porto Torres ha vinto la doppia sfida con il Sorso ed è promosso in B2. Sabato ha bissato la vittoria dell’andata a Sorso, 3-1. Dal 1984 sarà il primo campionato nazionale. Il coach Gianni Nuvoli. «Doveva essere un campionato in prima fila, come capita da qualche stagione, ma non pensavamo di arrivare a tanto, e con un organico ridotto. Abbiamo affrontato Sorso con la mente libera, è arrivata una promozione non progettata. Ora dobbiamo strutturarci per affrontare un campionato nazionale».

Playoff B2F

Intanto, passati tre giorni per assorbire la sconfitta, la Pan Alfieri Cagliari torna in campo nei playoff di B2 femminile. Stasera alle 19, garadue in Toscana contro l’Ariete Prato, vittorioso sabato al Pala Cus per 3-0. «Possiamo ancora dire la nostra», è il parere di coach Andrea Loi, «sabato abbiamo sbagliato l’approccio e ci è mancata la cattiveria necessaria. Il Prato ha vinto facendo ciò che in genere facciamo noi. La partita è ancora aperta». Assenti l’infortunata Orro, oltre a Gulino e Moss, in precarie condizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA