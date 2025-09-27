VaiOnline
Videolina.
28 settembre 2025 alle 00:51

Decimomannu festeggia Santa Greca 

Si rinnova oggi a Decimomannu, la solenne festa di Santa Greca, una delle sagre più partecipate della Sardegna cristiana. Videolina trasmetterà in diretta, a partire dalle 10, la processione e la solenne messa celebrata dal parroco di Serrenti, don Alberto Peddis. Il commento è affidato a Lucia Cossu.

Nel Santuario diocesano intitolato alla martire Greca, vissuta tra il III e il IV secolo d.C. e martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano, la festa richiama una grande folla che per cinque giorni anima le vie del paese.

