Decimomannu al centro-sud, Palau al nord 

In attesa dei calendari, sono pronti i gironi dei campionati di serie B di volley. Ognuno composto da quattordici squadre, il via il 12 ottobre, l’ultima giornata della regular season si giocherà il 10 e 11 maggio. Sei squadre sarde al via, confermate tutte le guide tecniche. Le novità sono il ritorno, dal 2006, in un torneo nazionale della Pallavolo Decimomannu in B maschile, e la rinuncia del Quadrifoglio Porto Torres alla B2 femminile.

Nulla cambia per La Capo d’Orso Palau, B1 femminile, ancora nel girone A, esteso anche a due squadre del Trentino.

Quattro squadre in B2 femminile che traslocano nel girone B, quello lombardo. Logisticamente più favorevole per Pan Alfieri Cagliari, Garibaldi La Maddalena, La Smeralda Ossi e Audax Quartucciu, ma dal livello tecnico di prima qualità. Si solleva quindi l’asticella per l’Alfieri dopo i playoff promozione, e Garibaldi, quarta nello scorso campionato. L’Audax ha acquisito i diritti del Volley San Giorgio del Sannio. Ai nastri di partenza non ci sarà il Quadrifoglio Volley, vincitore a sorpresa della serie C, da dove ripartirà appena formalizzata l’acquisizione dei diritti dell’Audax.

In B maschile ci sarà la neopromossa Decimomannu, inclusa nel girone laziale con due escursioni a Napoli.