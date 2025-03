Decimo, Babylon e Oristanese al gran ballo per salire in C1 

Sette giornate alla fine del campionato: tre squadre (Decimo, Babylon e Oristanese) in lotta per la promozione in C1, discorso aperto nella volata per i playoff, grande bagarre per evitare i playout. La serie C2 di calcio a 5 sta regalando un gran finale, con partite combattute e tante squadre impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi. In alto sono tre le formazioni che puntano alla promozione diretta: Decimo al primo posto con due punti di vantaggio sul Babylon e quattro sull’Oristanese. In coda, con il San Martino quasi retrocesso, sono almeno sei le squadra che sperano di non dover disputare i playout, provando a evitare la penultima e la terzultima posizione.

Il trio

«Come immaginavo», commenta Luca Schirru allenatore del Decimo Futsal, attuale capolista, «il campionato si è rivelato bello e tirato fino alla fine. Abbiamo iniziato consapevoli che avremmo lottato con tutte, ma le favorite erano altre in quanto siamo una neopromossa. Ora, a sette giornate dalla fine, siamo in corsa per le prime posizioni con squadre che hanno più esperienza. Non posso che fare i complimenti a tutti i ragazzi perché dal primo giorno hanno creduto e continuiamo a crederci fino in fondo». Il Babylon è al secondo posto a due punti dal Decimo: «Siamo giunti al momento cruciale di questa lunga e difficile stagione», evidenzia il tecnico della squadra sassarese, Walter Pianezza. «Le ultime partite saranno sette finali, iniziando dalla partita di sabato contro il forte e ben allenato Atletico Sestu. Abbiamo un piccolo vantaggio perché affronteremo gli scontri diretti contro le nostre dirette avversarie, in casa davanti al nostro folto pubblico. Sarà un finale di stagione thriller, emozionante e tutto da vivere». Per Marco Dessì, mister dell’Oristanese, «sarà una lotta a tre apertissima, nonostante noi partiamo con uno svantaggio di quattro punti. Siamo in linea con quanto ci siamo detti a inizio anno: cercare di essere tra le prime. Sarà un finale di stagione molto combattuto: noi daremo il massimo perché vogliamo stare in alto».

Le altre corse

Per gli altri due posti per i playoff Atletico Sestu e Sarfut dovranno gestire il vantaggio acquisito su Mediterranea e Parco Cross Serrenti. Grande incertezza nella corsa salvezza. Sei le formazioni che dovranno cercare di evitare i due posti playout, attualmente occupati da Virtus San Sperate e Cus Sassari. «Tutto è aperto», sottolinea Luca Virdis allenatore del San Sperate. «Penso si arriverà all’ultima giornata per i verdetti. Siamo in un buon momento e nelle ultime sette partite avremo quattro scontri diretti, tre in casa. Saranno fondamentali». Federico Arru del Cus Sassari commenta: «Purtroppo abbiamo avuto problemi per i molti infortuni. Gennaio è stato un mese difficile. Abbiamo diversi scontri diretti in questo finale e speriamo di essere pronti e di non avere assenze. Crediamo nella salvezza e combatteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA