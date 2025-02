Decimo al primo posto in C2 «Ma può accadere di tutto» 

Cinque squadre in appena sei punti e discorso promozione ancora apertissimo. Le previsioni sul campionato di serie C2 sono state per ora rispettate: ci si aspettava grande equilibrio e così sta accadendo. Dopo quindici giornate il Decimo è al primo posto con due punti di vantaggio sul Babylon. In piena corsa anche Sarfut21, Oristanese e Atletico Sestu.

La battaglia

Dopo due giornate nel girone di ritorno, il Decimo Futsal è in vetta. «Il girone di andata è stato positivo per noi», evidenzia il capitano Jonathan Milia. «Abbiamo avuto dei problemi nelle ultime partite e ora proveremo a recuperare tutti i giocatori per cercare di stare sino alla fine in alto. Un campionato difficile visto che a oggi sono cinque le squadre che si giocano la promozione». La seconda forza del campionato è il Babylon. «Una C2 molto competitiva e di livello, anche grazie anche al nuovo format di girone unico regionale», spiega il vice capitano Andrea Mazzette. «Abbiamo due punti dalla prima in classifica, ma penso che il campionato sia aperto a qualsiasi risultato. Anche contro le squadre di bassa classifica ci sono molte insidie: lo dimostra la nostra ultima sconfitta in casa del Gonnesa. L’obiettivo? Riguadagnare la C1, persa l’anno scorso ai playout. Sarà difficile ma cercheremo di sbagliare il meno possibile, sfruttando la forza del nostro gruppo, il nostro valore aggiunto».

A braccetto

Terzo posto, a pari punti, per Oristanese e Sarfut21. «Dopo un inizio non semplice», sottolinea Alessio Mirabella (Oristanese), «ci siamo ripresi grazie all’esperienza dell’allenatore e alla volontà dei giocatori. Ora non possiamo più permetterci di sbagliare: ogni partita è fondamentale per raggiungere l’obiettivo». Michele Medda, vice capitano della Sarfut, è sicuro: «Un campionato complicato con tante squadre attrezzate per vincere e con quelle dietro pronte a vendere cara la pelle. Può accadere di tutto. Noi per ora siamo soddisfatti del nostro percorso: non vogliamo avere rimpianti, perciò daremo il massimo in ogni gara».

Risalita

Grande battaglia anche per evitare i playout. «La squadra è cresciuta», commenta Andrea Secci (Dym Sport), «dopo un normale periodo di adattamento. A gennaio abbiamo attraversato un momento difficile: ora stiamo lavorando per cercare un po’ di continuità e il pari con la Sarfut è un bel segnale». Virtus San Sperate un punto sopra la zona playout: «Abbiamo iniziato il campionato con poca convinzione», evidenzia Alessandro Fillacara. «Ora ci stiamo esprimendo meglio. Sono convinto che la squadra con l’atteggiamento e lo spirito giusto, possa dimenticare la prima metà del campionato, dandoci la possibilità di ottenere quello che meritiamo». Obiettivo salvezza anche per il San Pio X: «Campionato equilibrato in testa e in coda», ammette Francesco Compagnone. «Noi stiamo lavorando per migliorare la classifica attuale, puntando a un piazzamento tranquillo».

