GIRONE A.
13 ottobre 2025 alle 00:33

Decimo 07 implacabile, quattro gol in 10’ e tre punti 

Decimo 07 5

Quartu 2000 1

Decimo 07 : Pisanu, Pandori (88’ Loddo), Mura, Fiori, Boscu, Licciardó, Usai (85’ Mereu), Carta, Dib (65’ Spissu), Serpi (60’ Matta), Ledda (78’ Marongiu). Allenatore Spini.

Quartu 2000 : Ganadu, Callai, Murgia, Lai, Sollai, Piras (65’ Siddi), Palimodde, Angioni, Tuveri (88’ Serra), Mele (73’ Massa), Marras. Allenatore Bartoli.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : 20’ Dib, 60’ (r) Lai, 70’ Licciardó, 72’ Ledda, 75’ Matta, 80’ Marongiu.


Il Decimo 07 supera con autorità il Quartu 2000, bravo a rimanere in partita per oltre 60’ prima di cedere alla formazione di casa. Al 20’ è Dib a sbloccare il match: supera un difensore, salta Ganadu e deposita in rete. I padroni di casa controllano fino all’intervallo. Al 60’, gli ospiti trovano il pareggio su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Lai. Il gol scuote il Decimo 07, che reagisce con determinazione e nel giro di dieci minuti mette al sicuro il risultato. Al 70’ Licciardó svetta su corner di Usai. Al 72’ prodezza di Ledda: destro potente dai trenta metri che si insacca sotto l’incrocio. Al 75’ è Matta, con un preciso piatto dal limite, a firmare il poker. All’80’ arriva la quinta rete con Marongiu, talento di casa, che salta due avversari e batte Ganadu con un diagonale chirurgico dal limite. (ant. ser.)

