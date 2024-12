Decima sconfitta in undici gare per il ManCity 

Londra. È notte fonda per il Manchester City di Pep Guardiola che, dopo la sconfitta in Champions contro la Juventus a Torino, perde in casa il 195° derby con il Manchester United di Amorim. Al di là delle evidenti difficoltà dei citizens va riconosciuto il merito dei Red Devils che, sotto 1-0 nel primo tempo per un gol di Gvardiol al 36’, sono riusciti a ribaltare il risultato nel finale di partita con Bruno Fernandes su rigore all’88’ e con Amad Diallo al 90’. Vittoria prestigiosa per il neo tecnico portoghese dello United dopo le sconfitte con Arsenal e Nottingham Forest. Per i campioni d’Europa in carica si tratta della decima sconfitta nelle ultime undici partite.

Nelle altre gare della giornata, il Chelsea di Enzo Maresca ha superato per 2-1 il Brentford, consolidando così il secondo posto in classifica dietro al Liverpool, mentre il Tottehnam ha rifilato cinque gol fuori casa al Southampton.

Liga

Colpo di scena anche nel campionato spagnolo dove il Barcellona ha perso in casa contro il Leganes, mentre l’Atletico Madrid ha superato per 1-0 il Getafe. La squadra del Cholo Simeone adesso è prima in classifica, insieme con i catalani, mentre il Real (pari 3-3 in casa del Rayo Vallecano) insegue a un solo punto di distanza.

