Decifrati i segreti della Fontana del Brigliadore di Sassari 

Per quattro secoli è stata una delle principali fonti d’acqua di Sassari. Ora grazie ai quasi 30 anni di studio dell’epigrafista Giuseppe Piras si conoscono la data esatta della ultimazione della Fontana del Brigliadore (1536-37) e i nomi dei cinque consiglieri comunali che fecero realizzare la cannula in bronzo dalla quale sgorgava l’acqua. La fontana in pietra sorge al centro del chiostro del convento-chiesa di Santa Maria di Betlem, fondata nel Duecento grazie all'arrivo dei francescani e cuore della tradizione sassarese: qui approdano la sera del 14 agosto i Candelieri.

Ieri mattina sono stati illustrati alcuni dei risultati dello studio iniziato nel 1998. Un articolato progetto di mappatura, analisi e catalogazione della documentazione epigrafica e gliptografica d’età medievale e postmedievale esistente nella chiesa e nell’attiguo convento di Santa Maria di Betlem a Sassari. Alla fine Giuseppe Piras ha individuato la cinquina di nobiluomini a quel tempo consiglieri cittadini: Joan Pilo, Antoni Fiore, Bernardino Casaggia, Pietro Folargio e il matamoros Francesco Cano, che nell’isola dell’Asinara la mattina del 20 aprile 1527, a capo di un centinaio di concittadini, respinse un attacco di 400 Musulmani, sbarcati improvvisamente nell’isola. Proprio la coesistenza in carica dei cinque consente di datare la realizzazione della cannula bronzea al 1536-37 anziché al 1523 come si riteneva. Non è invece ancora sicuro l'anno di costruzione della conca in pietra della fontana, che potrebbe essere coeva se tra i finanziatori c'è Juan Fabra, o precedente di qualche anno se l'ha commissionata il padre Gaspar, procuratore regio.

Il progetto, come spiegato dal padre guardiano del convento di Santa Maria di Betlem, padre Salvatore Sanna, è quello di ampliare il Polo museale che già comprende la sala dedicata ai Candelieri e l'esposizione di lapidi ed epigrafi, alcune risalenti al 1200. Alla conferenza era presente anche l'archeologo Marco Milanese.

