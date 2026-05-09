Deceduto in ospedale il 63enne colto da malore  in sella allo scooter  

Un malore, che poi si è rivelato fatale, mentre era in sella al suo scooter. È arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino e i tentativi di tenere in vita Valerio Piras si sono rivelati purtroppo inutili.

È morto all’alba di oggi il 63enne, che nella notte di venerdì era stato trovato privo di sensi sulla strada Provinciale 44 per Mogoro. Era alla guida del suo scooter quando all’altezza dell’incrocio tra le vie Roma e Leopardi è riuscito a fermare il mezzo e poi si è riversato a terra.

Nella strada principale di Mogoro l’uomo è stato trovato dopo pochissimo tempo da alcuni automobilisti che hanno capito la gravità della sua situazione e hanno immediatamente avvisato i carabinieri e il 118.

I militari dalla stazione del paese sono praticamente arrivati subito e in attesa dell’ambulanza, anche loro hanno tentato di soccorrere il 63enne. Dopo pochi minuti poi è giunta una medicalizzata proveniente da Ales che ha caricato Valerio Melis in ambulanza e per trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino. Nel frattempo i carabinieri di Mogoro hanno potuto controllare che in via Roma non si era verificato alcun incidente, che non erano coinvolti altri mezzi e che quindi il 63enne era stato colpito da un malore. Che poi si è rivelato fatale, purtroppo.

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