Decaro: «Mafia? Rinuncio alla scorta» 

Non trattiene le lacrime e usa parole dure Antonio Decaro: nella conferenza stampa convocata dopo la nomina di una commissione ministeriale per la verifica di infiltrazioni criminali e l'eventuale scioglimento del Consiglio comunale di Bari, il sindaco parla di «un atto di guerra» che richiede «una legittima difesa» di una città che «da tempo combatte la mafia a testa alta».

Mancano solo tre mesi alle elezioni e Decaro ritiene che questa sia una mossa del centrodestra per «inquinare il voto e fare annullare la partita». La commissione è stata inviata dal Viminale, su impulso dei parlamentari di centrodestra, dopo gli arresti del 26 febbraio, epilogo dell'inchiesta su un presunto sistema di voto di scambio politico-mafioso alle Comunali del 2019.

La consigliera

Per infiltrazioni mafiose anche l'azienda municipalizzata del trasporto urbano, l'Amtab, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Inoltre il Viminale invierà un'ispezione in Prefettura a Bari dopo il caso della funzionaria che si rivolse a un indagato vicino ai clan per riavere l'auto rubata. Tra le 130 persone finite in carcere e ai domiciliari ci sono anche Carmen Lorusso, consigliera eletta con il centrodestra e poi passata nella maggioranza di Decaro; e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale.

«Capisco l'amarezza del sindaco - ha replicato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ma il governo ha dichiarato guerra alle mafie, non agli amministratori locali, e ha già sciolto 15 Comuni in prevalenza di centrodestra». Decaro, che la scorsa settimana ha avuto un incontro con Piantedosi per parlare della vicenda, ha comunque offerto «piena collaborazione» ai commissari. A Palazzo di città ad attendere Decaro c'erano tanti cittadini e commercianti, e tra i loro applausi ha annunciato che «se c'è anche un solo sospetto di infiltrazione della criminalità nel Comune io rinuncio alla scorta». Decaro, che è anche presidente dell'Anci, vive da nove anni con la costante presenza di due agenti dopo le minacce di morte ricevute per le sue battaglie per la legalità».

