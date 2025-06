Decapitato in Alto Adige, confessa il suocero Era il suo terzo delitto 

BOLZANO. Tre omicidi commessi con la stessa dinamica: le vittime sono state strangolate e smembrate e i resti nascosti. Due di loro erano compagni della figlia. Per i delitti sta scontando l’ergastolo in Germania Alfonso Porpora, 61 anni, che solo ora, a 17 anni, è stato collegato a uno dei cold case più noti dell’Alto Adige. L’uomo di origini siciliane, battezzato dalla stampa tedesca “il padre-killer di Sontheim”, sarebbe l’omicida dell’uomo trovato lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa, il 21 febbraio 2008. I resti sono quelli di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, genero di Porpora. Il giovane viveva a Sontheim an der Brenz con la figlia e i due piccoli figli. Come riferisce la stampa tedesca, Porpora aveva costretto Sahin a sposare la figlia, quando lei rimase incinta, ma non lo avrebbe mai accettato come genero. Il delitto è stato scoperto con molti anni di ritardo perché Porpora aveva costretto la figlia a dire agli inquirenti che Mustafa si era allontanato volontariamente. La confessione dell’uomo - che non ha mai rivelato il movente, né ha mai ammesso di aver tagliato la testa del genero, mai ritrovata - è arrivata quando si trovava in carcere, a Ellwangen, per altri due omicidi. Ha riferito di aver caricato il corpo in auto e di averlo abbandonato in Italia, tra Roma e Napoli. In realtà si era sbarazzato del grosso cartone lungo l’autostrada del Brennero, in Alto Adige. Il secondo delitto è stato invece compiuto nel 2014. La vittima è stata un altro compagno della figlia. Marco, questo il suo nome, è stato portato da Porpora e dai suoi due figli in garage, dove è stato strangolato, come Mustafa. Il corpo fu prima nascosto in un congelatore e poi smembrato con una motosega, i resti, portati fino in Sicilia, furono nascosti un bosco nei pressi di Enna. Infine nel 2018 l’uomo uccise anche il proprietario del garage, che aveva preso in affitto, dopo che Porpora e i due figli l’avevano legato per estorcergli la firma su diversi contratti. I figli stanno scontando 9 e 15 anni di carcere, il padre è stato condannato all’ergastolo. Dopo la confessione in carcere, la polizia del Baden-Württenberg si è fatta inviare dalla questura di Bolzano le foto del cadavere: è stata la moglie, figlia di Porpora, a riconoscerlo dalle mani e dai vestiti. La comparazione con il dna dei due figli e dei genitori ha dato la conferma definitiva.

