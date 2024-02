Decapita il padre 

Un uomo di 32 anni è stato arrestato in Pennsylvania dopo aver mostrato la testa del padre decapitata in un video su YouTube. Lo riportano i media statunitensi. Justin Mohn, accusato dell’omicidio del genitore, nelle immagini mostra il raccapricciante trofeo e parla del padre, impiegato federale per 20 anni, come di un traditore, invocando la morte di tutti i funzionari, oltre che attaccare il presidente Joe Biden, il movimento Black Lives Matter, la comunità LGBTQ e gli attivisti antifa.