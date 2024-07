Decapita il fratello durante il sonno e getta la testa dal balcone 

Benevento. Decapita il fratello, poi prende la testa e la getta dal balcone. Il macabro gesto è stato compiuto a Pannarano, un piccolo Comune in provincia di Benevento, da Benito Miarelli, 57 anni. La vittima, che si chiamava Annibale, ne aveva 70. L’uomo è stato ammazzato con un’arma da taglio, mentre dormiva.

Con ogni probabilità, l’assassino ha agito dopo una lite, nella casa che i due fratelli condividevano in via Piano, all'ingresso del paese, dove sull’asfalto è stata poi trovata la testa. Subito dopo l'omicidio, il 57enne si è recato nell'abitazione di un vicino chiedendo di allertare i carabinieri che, giunti sul posto, lo hanno fermato e trattenuto, portandolo nella caserma di Montesarchio in stato confusionale.

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. Miarelli è stato poi rinchiuso nel carcere di Benevento dove, al termine dell'interrogatorio condotto dal magistrato di turno, ha ammesso la mattanza. La vittima era un ex operaio che aveva deciso di godersi la pensione ritornando nel suo paese d'origine, Pannarano appunto. Qui si era stabilito da circa sei mesi andando ad abitare nella casa paterna insieme al fratello, che non era sposato. Una scelta, quella compiuta da Annibale Miarelli, che era stata determinata dalla volontà di ritornare nei luoghi dell'infanzia dopo la morte della moglie, con la quale ha vissuto per anni a Roma. In più, una decina di anni fa aveva perso un figlio.

Evidentemente la convivenza tra i due fratelli non era serena, anche per via del passato complicato di Benito Miarelli che da tempo manifestava un certo disagio psicologico e ultimamente andava in escandescenze per un nonnulla. Forse anche per problemi legati all'uso di alcol. L'uomo era seguito dai servizi sociali del Comune, abitato da appena duemila persone.

