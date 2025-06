Decadenza, Todde ripensa al Tar per evitare le urne 

Magari Alessandra Todde decadrà, ma il provvedimento finale potrebbe arrivare quando la legislatura è già terminata. Fuori tempo massimo. Almeno, questo è ciò a cui punta il collegio difensivo della presidente della Regione, arricchito negli ultimi giorni dei pareri di importanti avvocati processual civilisti di livello nazionale, che hanno obbligato tutto il pool a rivedere la strategia.

Le tappe

Sinora si è lavorato in ogni modo per contrastare quanto disposto a gennaio nell’ordinanza ingiunzione del collegio elettorale di garanzia istituito presso la Corte d’Appello di Cagliari: ovvero, l’ingiunzione di versare quarantamila euro a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate nella rendicontazione delle spese elettorali, e, in secondo luogo, «la trasmissione dell’ordinanza ingiunzione al presidente del Consiglio regionale, per quanto di sua competenza, in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde dalla carica di presidente della Regione Sardegna, nonché alla procura della Repubblica, stante le anomalie nelle dichiarazioni depositate».

Contro l’ordinanza, Todde ha presentato ricorso al tribunale civile. Ricorso rigettato con sentenza del 22 maggio (notificata il 28) della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari presieduto da Gaetano Savona. Questa decisione conferma sostanzialmente quanto scritto nell’ordinanza del collegio di garanzia. Ora il pool difensivo è impegnato nella preparazione del ricorso in Appello. Se anche questo darà esito negativo, si ricorrerà alla Corte di Cassazione. Che potrebbe pronunciarsi magari alla fine dell’anno, o all’inizio del 2026. Ecco perché nei corridoi del palazzo del Consiglio regionale soprattutto gli esponenti del centrodestra parlano con insistenza di elezioni anticipate entro la prossima estate. Il Campo largo invece frena: «Finché ci siamo, governiamo. In ogni caso la presidente ha tutte le carte in regola per difendersi».

La nuova strada

La svolta nella strategia degli avvocati è coincisa con la sentenza del tribunale civile. Dove, a proposito della della sanzione di decadenza, si osserva: «Il provvedimento contestato (l’ordinanza ingiunzione, ndr ) non ha disposto la decadenza ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero questa conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Consiglio regionale». Inoltre, «deve confermarsi in questa sede che non rientra nella competenza del collegio di garanzia, né in quella del tribunale adito per l’impugnazione dell’ordinanza, pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente».

La competenza, invece, «è rimessa al Consiglio regionale. All’organo amministrativo di controllo (il collegio di garanzia) e poi a quello giurisdizionale è rimesso solo l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali». Questo esame, per altro, «è insindacabile dal Consiglio regionale» che «assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede».

Altri tre gradi

Quindi, quando sarà il momento, se anche negli altri due gradi di giudizio la presidente Todde non sarà salvata, il Consiglio si pronuncerà per la decadenza. Ma – è la strada che intende seguire la difesa – anche questa decisione si può impugnare. Presso gli organi competenti: prima al Tar, poi al Consiglio di Stato e infine in Cassazione. Altri tre gradi di giudizio. Altri mesi. E poi ci sono i ricorsi per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale: un primo contro l'ordinanza ingiunzione che sarà discusso il 9 luglio, e probabilmente un secondo contro la sentenza del tribunale di primo grado.

Ce n’è abbastanza per trascinare tutto l’iter processuale attraverso l’intera legislatura. Fino al 2029.

