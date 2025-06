Decadenza Todde,  pronto l’appello: forse oggi il deposito 

Potrebbe essere depositato nelle prossime ore, forse già entro oggi, l’atto d’appello firmato dagli avvocati della presidente della Regione, Alessandra Todde, contro la sentenza del Tribunale di Cagliari che confermato l’ordinanza-ingiuzione con la quale il Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello aveva inflitto 40mila euro di sanzione e trasmesso gli atti al Consiglio regionale per pronunciare la decadenza, alla luce di presunte gravi violazioni nel rendiconto dei finanziamenti e delle spese elettorali durante la campagna per le regionali del 2024.

Le indiscrezioni

A firmare l’appello sono gli stessi avvocati che avevano depositato il ricorso di primo grado: gli amministrativisti Benedetto e Stefano Ballero, l’avvocato Giuseppe Macciotta e il collega Priamo Siotto. A loro, per la discussione davanti ai giudici di secondo grado, potrebbe aggiungersi anche il romano Francesco Cardarelli, avvocato di fiducia di Giuseppe Conte e da tempo impegnato in numerose cause legate al Movimento Cinque Stelle. La parte più rilevante dell’appello – sempre stando alle indiscrezioni – dovrebbe riguardare il presunto abuso di poteri del collegio della prima sezione civile del Tribunale ordinario, presieduto dal giudice Gaetano Savona. Verrebbe contestato il fatto che nella sentenza i giudici non si sarebbero occupati esclusivamente di valutare la legittimità o meno delle sanzioni stabilite nell’ordinanza-ingiuzione dal Collegio di garanzia elettorale, ma sarebbero andati oltre, introducendo anche una nuova ipotesi di contestazione, non formulata prima, legata al mancato deposito del rendiconto da parte della candidata del Campo largo.

I termini per l’appello

I termini per impugnare la sentenza del Tribunale scadono alla mezzanotte del 27 giugno, ma stando alle indiscrezioni filtrate già oggi i quattro avvocati sardi che hanno materialmente scritto il nuovo atto potrebbero depositare l’appello alla Corte. Subito dopo, poi, potrebbero essere notificati anche quelli delle parti che sono state escluse al termine del giudizio di primo grado. Nel frattempo si è già mosso l’avvocato Piero Franceschi per l’assessore regionale Francesco Cuccureddu e in capogruppo in Consiglio Sandro Porcu, entrambi di Orizzonte Comune. Il legale contesta in primo luogo l’esclusione del ricorso ad adiuvandum, a supporto di quello della presidente Todde. «La tesi del Tribunale», si legge in una nota, «è che l’interesse dei Consiglieri regionali a conservare la loro carica non avesse rilievo in relazione al giudizio, seppure abbia affermato che l’accertamento dei presupposti per la decadenza non sia più sindacabile una volta passata in giudicato la sentenza. Invece, proprio per questo, non c’è dubbio che l’interesse del Consiglieri sussista fin dal momento in cui vengono accertati i presupposti per la decadenza della Presidente».

Le polemiche

Nel frattempo sulla vicenda c’è sempre il rischio dell’arrivo degli ispettori del Ministero della Giustizia, dopo l’interrogazione presentata dal deputato Pietro Pittalis con altri esponenti del centrodestra. Ipotizzano un presunto conflitto d’interessi del nuovo presidente facente funzioni della Corte d’appello a seguito della decisione del Collegio di garanzia elettorale di revocare l’avvocato Riccardo Fercia che difendeva l’organismo di controllo nella causa. Ora, dunque, bisognerà capire chi tutelerà il Collegio di garanzia nel giudizio di secondo grado.

