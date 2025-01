Decadenza Todde, la Regione valuta il ricorso alla Consulta 

Il caso non ha precedenti: la decadenza di un presidente della Regione che provoca lo scioglimento dell’intero Consiglio regionale e il ritorno a elezioni. Da quando è stato notificato il provvedimento del Collegio elettorale di garanzia si sono fatte le ipotesi più disparate. Fino alla decisione di percorrere il doppio binario che passa per la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale e per il ricorso della governatrice Alessandra Todde al tribunale ordinario. Ma resta in piedi una terza via, che comunque non esclude le altre due: la Corte Costituzionale.

L’asso nella manica

Da subito, vista l’eccezionalità del caso specifico, in tanti hanno pensato che solo il giudice delle leggi avrebbe potuto fare chiarezza. Qualcuno ci crede ancora, considerato che la Regione non esclude di sollevare un conflitto di attribuzioni con lo Stato, su cui è competente a giudicare proprio la Consulta. In pratica, è la tesi di partenza, la legge dello Stato applicata dal collegio di Garanzia lederebbe le prerogative della Regione. E una Giunta regionale può sollevare il conflitto di attribuzioni quando ritiene che altri organi dello Stato o altre Regioni abbiano violato le sue competenze. Potrebbe essere questo il caso.

L’iter

Fermo restando che ancora non è stata presa una decisione in proposito, e che ad ogni modo l’eventuale ricorso dovrebbe essere ritenuto ammissibile. Sarebbe l’asso nella manica, qualora il tribunale ordinario non si allontanasse dalla decisione del collegio di garanzia. A quel punto dovrebbe attivarsi la Giunta regionale adottando una delibera con l’indicazione dell’atto lesivo delle competenze regionali, delle norme costituzionali o statutarie che si ritengono violate, e le ragioni del conflitto. Per proporre ricorso c’è tempo: sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, e ne sono trascorsi appena dieci. Di certo, sollevare il conflitto di attribuzione è il modo più “semplice” e veloce per coinvolgere la Corte Costituzionale.

Per adesso, tuttavia, la strada è tracciata. Domani si riunirà per la prima volta la Giunta per le elezioni. Nella lettera di convocazione il presidente Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) ha indicato due punti all’ordine del giorno: l’elezione del vicepresidente dell’organo e l’ordinanza del 20 dicembre della Corte d’Appello di Cagliari – Collegio regionale di garanzia elettorale. Frau ha anticipato che nella prima seduta si procederà all’illustrazione del provvedimento. In quelle successive ci sarà un’attenta e rigorosa valutazione nel merito del provvedimento, raccogliendo tutti gli elementi e i dati utili. Potrebbe essere ascoltata la presidente della Regione Alessandra Todde. Al termine del lavoro istruttorio bisognerà riferire all’Aula che dovrà esprimersi. Da quando la Giunta è venuta a conoscenza dell’atto, ha novanta giorni per istruire la pratica. «Ci prenderemo tutto il tempo per fare le nostre valutazioni», ha già detto il presidente.

Doppio binario

Ovviamente si pone la questione della concomitanza del lavoro del tribunale ordinario, quando Alessandra Todde depositerà il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione. È prassi consolidata che in questi casi la Giunta interrompa l’iter dell’istruttoria e rinvii ogni valutazione una volta che ci sarà una sentenza. Il ricorso, intanto, non è ancora pronto. Ci stanno lavorando gli avvocati sardi del pool di legali che segue il caso e dovrebbe essere depositato entro questo fine settimana.

