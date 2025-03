Decadenza Todde,  il Collegio resiste: «Rigettate il ricorso» 

Il Tribunale civile di Cagliari dovrà esaminare il ricorso dei legali della presidente Alessandra Todde, ma potrà decidere solo sulla sanzione da 40mila euro decisa dal Collegio regionale di garanzia elettorale e non sulla decadenza, visto che il provvedimento non è stato ancora adottato. L’ordinanza-ingiunzione del Collegio, infatti, è stata trasmessa al Consiglio regionale che ha il compito di pronunciarla una volta terminato l’iter giudiziario in corso, ovvero qualora venissero definitivamente accertate dai giudici le violazioni riscontrate al rendiconto della candidata del Campo Largo. È questa, in estrema sintesi, la posizione espressa nelle 50 pagine di costituzione in giudizio del Collegio guidato dalla Presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, che il 20 marzo prossimo sarà rappresentato in Tribunale a Cagliari dal docente universitario Riccardo Fercia (uno dei componenti) e dalla direttrice delegate della Corte, l’avvocata Daniela Muntoni. Contro di loro i legali della governatrice Todde (Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto) che ribadiscono la regolarità del rendiconto e delle dichiarazioni della presidente, contestando sia la sanzione pecuniaria che l’eventuale decadenza.

Costituito in giudizio

Ma il Collegio non arretra di un millimetro rispetto alle sue conclusioni e, nell’atto di costituzione in giudizio, ribadisce che il rendiconto con le spese e i finanziamenti depositato in Corte d’appello dalla governatrice violerebbe il principio di trasparenza, con un uso contraddittorio delle sue stesse dichiarazioni, accompagnato dall’assenza del mandatario e del conto dedicato, obbligatori per legge. L’esponente del Campo Largo, dopo aver dichiarato spese per circa 90mila euro, ha poi sostenuto che tutto sia stato speso dal comitato elettorale, di cui ha depositato il rendiconto. I componenti del Collegio, però, ritengono che le violazioni accertate – una volta verificate anche dall’esame definitivo dei giudici civili – impongano al Consiglio regionale di applicare la legge e pronunciare la decadenza, lasciando eventualmente un’ultima parola al Tribunale amministrativo regionale, ribadendo anche che risulterebbe inammissibile anche un ricorso alla Consulta.

Gli interventi

Contro le conclusioni dell’ordinanza-ingiuzione e contro le presunte violazioni ipotizzate dal Collegio di garanzia elettorale hanno presentato ricorso, come detto, gli avvocati della presidente Todde, ma in questi giorni hanno depositato comparse con richieste di intervento anche altri legali che, dunque, parteciperanno all’udienza del 20 marzo davanti al Tribunale civile presieduto dal giudice Gaetano Savona, in supporto o contro il ricorso. Si tratta degli avvocati Antonio Nicolini (per Salvatore Corrias), Piero Franceschi (per conto dell’assessore Franco Cuccureddu e di Sandro Porcu di Orizzonte comune), Marco Porcu (per Emanuele Beccu), Antonio Nicolini (per Salvatore Corrias), Fabrizio Bellisai (per vari consiglieri regionali e assessori del Movimento 5 Stelle), Fabio Maria Fois (per Sebastiano Cocco e Valdo Di Nolfo), Mauro Cuccu, Geltrude Carroni e Filippo Follesa (per Luca Pizzuto, Giuseppino Canu, Paola Casula e Diego Loi, di Sinistra Futura e Alleanza Verdi Sinistra).

Corte d’appello

Nel frattempo, ieri, la Corte dei Conti della Sardegna ha certificato la regolarità delle spese elettorali del M5S, così come quelli di tutti i partiti che si sono presentati alle elezioni per il Consiglio regionale tenutesi il 25 febbraio del 2024. La norma, infatti, prevede che – se da una parte per la valutazione della regolarità dei rendiconti dei singoli candidati si debba pronunciare il Collegio regionale di garanzia elettorale - per i partiti l’esame spetta ai giudici contabili. Due verifiche distinte e indipendenti l’una dall’altra che riguardano soggetti differenti.

