Decadenza Todde, decisione entro maggio 

Potrebbe arrivare già entro maggio la decisione del Tribunale di Cagliari in merito al ricorso presentato dagli avvocati della presidente Alessandra Todde sugli effetti dell’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale. Superata la questione della sospensiva cautelare avanzata dai legali con l’udienza rapida, fissata al prossimo 20 marzo, si entrerà subito nel merito della questione con il cosiddetto «rito semplificato di cognizione». Una procedura d’urgenza che, se nessuno chiederà testimoni o atti istruttori, si chiuderà nel giro di poche settimane. Massimo a maggio la decisione.

Rito d’urgenza

Come è noto il ricorso della governatrice, firmato dagli avvocati Stefano e Benedetto Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto, è stato già depositato. Al massimo entro dieci giorni prima dell’udienza, dunque entro il 10 marzo, dovrà costituirsi anche il cosiddetto “convenuto”, ovvero il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha emanato l’ordinanza-ingiunzione con una sanzione di 40mila euro e la decadenza dal Consiglio regionale di Alessandra Todde per presunte gravi violazioni nel rendiconto. L’organo di vigilanza si costituirà con l’Avvocatura dello Stato e, se non formalizzerà richieste istruttorie, l’intera causa sarà esclusivamente documentale. Il 20 marzo è fissata la comparsa delle controparti, poi un rinvio tra i 30 e i 45 giorni per l’udienza con le conclusioni, così da consentire al collegio del Tribunale di andare subito a decisione. Nel caso venisse chiesta l’escussione di testimoni o altri atti istruttori, il procedimento potrebbe durare qualche mese in più, ma comunque sempre con tempi ridotti legati dalla tipologia d’urgenza del rito.

Porte aperte

L’udienza si terrà a porte aperte, nell’aula collegiale del Tribunale civile. A presiedere la sezione elettorale che si occuperà del ricorso c’è il giudice Gaetano Savona (affiancato dai colleghi Bruno Malagodi e Francesco De Giorgi). Il rito semplificato di cognizione, introdotto con la riforma Cartabia, consente in qualsiasi momento ad altre parti di intervenire, fermo restando la valutazioni di ammissibilità da parte dei giudici. Che significa? Che oltre ai legali della presidente Todde e all’Avvocatura di Stato, anche altri cittadini o enti che ritengano di avere parte in causa nella questione potranno chiedere di costituirsi in giudizio. Al termine del giudizio di merito sarà il Tribunale a decidere sull’ammissibilità della richiesta.

