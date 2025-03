«Decadenza, sono fiduciosa e onesta» 

L’udienza pubblica si avvicina. Dopodomani il tribunale civile di Cagliari esaminerà il ricorso dei legali della presidente della Regione contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio elettorale della Corte d’Appello che ne chiede la decadenza per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Ieri Alessandra Todde ha detto di essere «fiduciosa»: «Sono convinta di ciò che ho fatto, sono una persona serena, centrata e soprattutto onesta. Le regole vanno giustamente rispettate e mi rimetto al giudizio del tribunale civile che avrà le sue posizioni».

Le dichiarazioni

La governatrice non entrava nel merito della questione da tempo. Quasi una settimana fa l’hanno fatto gli altri, al posto suo, quando la Corte dei Conti ha certificato la regolarità delle spese elettorali del M5S, così come quelli di tutti i partiti che si sono presentati alle elezioni per il Consiglio regionale del 25 febbraio del 2024. Un passaggio importante, l’ha definito ieri Todde: «Lo sottolineo perché ciò che è stato contestato era anche il rendiconto del Comitato che, come si è visto nel pronunciamento della Corte dei Conti, ha fatto bene il suo lavoro e ha rendicontato per conto del partito. E quando si rendiconta per il partito, si può anche rendicontare per i candidati, e quindi anche per la candidata, e soprattutto non c’è la fattispecie della doppia rendicontazione».

Venerdì scorso tutto il mondo pentastellato aveva esultato per l’atto dei giudici contabili. Che, in serata, avevano precisato cosa prevede esattamente la norma: per la valutazione della regolarità dei rendiconti dei singoli candidati si deve pronunciare il Collegio regionale di garanzia elettorale, per i partiti l’esame spetta invece alla Corte dei Conti. Due verifiche distinte e indipendenti l’una dall’altra che riguardano soggetti differenti.

Cosa succede

Ma cosa accadrà il 20 marzo davanti al Tribunale civile presieduto dal giudice Gaetano Savona? Il giudice stabilirà che tipologia di rito adottare (semplificato) e su cosa dovrà pronunciarsi. Secondo la posizione espressa nelle cinquanta pagine di costituzione in giudizio del Collegio guidato dalla presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, il tribunale potrà decidere solo sulla sanzione da quarantamila euro decisa dal Collegio stesso e non sulla decadenza, visto che il provvedimento non è stato ancora adottato. L’ordinanza, infatti, è stata trasmessa al Consiglio regionale che ha il compito di pronunciarla una volta terminato l’iter giudiziario in corso, ovvero qualora venissero definitivamente accertate dai giudici le violazioni riscontrate al rendiconto di Todde. I componenti del Collegio ritengono anche che le violazioni accertate – una volta verificate anche dall’esame definitivo dei giudici civili – impongano al Consiglio regionale di applicare la legge e pronunciare la decadenza, lasciando eventualmente un’ultima parola al Tribunale amministrativo regionale, ribadendo anche che risulterebbe inammissibile anche un ricorso alla Corte Costituzionale.

