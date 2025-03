Decadenza, per Todde altri due mesi di suspence 

«Ritenuto che la causa sia matura per la decisione, in quanto ogni questione potrà essere decisa unitamente al merito, fissa per la discussione e la decisione l’udienza del 22 maggio». Ieri mattina il collegio del Tribunale di Cagliari presieduto dal giudice Gaetano Savona, affiancato dai colleghi Bruno Malagoli e Francesco De Giorgi, si è dunque dichiarato pronto a decidere entro la fine di maggio sul ricorso presentato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello che l’ha sanzionata con 40mila euro, determinando anche la trasmissione al Consiglio regionale per la dichiarazione di decadenza di sua competenza per presunte violazioni sugli obblighi di rendicontazione di finanziamenti e spese dei candidati.

Le comparse

Ieri mattina, al primo piano del Palazzo di Giustizia, si sono presentati sia gli avvocati della governatrice (Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto) che i rappresentanti del Collegio di garanzia elettorale con uno dei suoi componenti, il docente universitario Riccardo Fercia, e con la direttrice delegata della Corte, l’avvocata Daniela Muntoni. In aula anche tantissimi altri legali in rappresentanza di cittadini e politici che hanno formalizzato la richiesta di intervento: gli avvocati Antonio Nicolini (per il cittadino Salvatore Corrias), Piero Franceschi (per conto dell’assessore Franco Cuccureddu e di Sandro Porcu di Orizzonte comune), Marco Porcu (per Emanuele Beccu), Fabrizio Bellisai (per vari consiglieri regionali e assessori del Movimento 5 Stelle), Fabio Maria Fois (per Sebastiano Cocco e Valdo Di Nolfo), Mauro Cuccu, Geltrude Carroni e Filippo Follesa (per Luca Pizzuto, Giuseppino Canu, Paola Casula e Diego Loi, di Sinistra Futura e Alleanza Verdi Sinistra) e Carlo Careddu (per Walter Piscedda, Antonio Solinas e Antonio Spano, consiglieri regionali del Pd).

Il confronto

Il confronto tra le parti è stato lungo e argomentato, con il Collegio di garanzia elettorale che ha difeso le ragioni del provvedimento preso alla fine di una lunga istruttoria ed i legali della governatrice che hanno, invece, contestato sia le sanzioni che le contestazioni sul rendiconto della leader del Campo Largo. Articolato anche il botta e risposta sul tipo di rito da seguire (davanti ai tre giudici perché materia elettorale, oppure con solo un giudice e limitatamente alla sanzione di 40mila euro), il Tribunale ha deciso di tenersi il procedimento e decidere a maggio. In aula erano presenti anche il procuratore aggiunto Guido Pani e la sostituta Diana Lecca, in qualità di pubblici ministeri: a loro avviso non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di una controversia elettorale, visto che la sanzione pecuniaria risulterebbe marginale rispetto al fatto che il Consiglio regionale è obbligato a pronunciare la decadenza se, al termine dei tre gradi di giudizio, i giudici dovessero confermare la validità dell’ordinanza-ingiuzione.

La decisione

Dopo essersi ritirati in camera di consiglio, i giudici Savona, Malagoli e De Giorgi sono tornati in aula dichiarando di essere pronti alla decisione e che tutti gli argomenti sollevati (compresa l’ammissione delle varie parti intervenute) saranno affrontati nel merito e svelati nella decisione. Da qui il rinvio. Entro il 2 maggio tutti dovranno depositare le note con le conclusioni, mentre dieci giorni dopo dovranno far arrivare al collegio eventuali note difensive. Insomma, il Tribunale sembra non aver dato retta né a chi chiedeva un rito monocratico, magari con l’idea così di escludere tutte le altre parti intervenute e velocizzare i tempi della sentenza, né a chi ipotizzava ulteriori rinvii per argomentare e trattare temi dell’ultim’ora. Il 22 maggio tutto dovrà essere depositato e pronto per le conclusioni, così da consentire poi al collegio di andare a decisione e depositare la sentenza per via telematica. C’è grande attesa, inoltre, anche per le conclusioni nel merito dei pubblici ministeri, visto che in Procura pende anche un fascicolo d’indagine dopo la trasmissione degli atti decisa dal Collegio di garanzia elettorale che contestava la presunta contraddittorietà di alcune dichiarazioni della presidente Todde.

