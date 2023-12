«Ogni giorno sul caso Gasparri emergono particolari più inquietanti, come dimostra l’ultima puntata di Report: abbiamo attivato il Senato per fare chiarezza». Lo dichiara il senatore M5S Ettore Licheri: «Il capogruppo di FI non ha dichiarato il suo ruolo di presidente di una società che avrebbe rapporti diretti e indiretti con le nostre istituzioni. Ci aspettiamo che la giunta per le elezioni sancisca la decadenza dal ruolo di senatore».