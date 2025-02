Decadenza, niente sospensiva 

Niente sospensiva cautelare: subito la decisione sul giudizio di merito contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale. È quanto deciso dai giudici del Tribunale civile di Cagliari che, il 20 marzo, si occuperanno direttamente del ricorso presentato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, contro il provvedimento che ha disposto la decadenza della governatrice, sanzionando con 40mila euro anche le presunte gravi irregolarità e violazioni sulle norme che regolano l’obbligo della rendicontazione dei finanziamenti e delle spese elettorali. Fissata l’udienza con un termine così breve, il Tribunale avrebbe ritenuto superata la questione della sospensiva cautelare chiesta dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto.

La sospensiva

Nelle 34 pagine di ricorso presentate dagli avvocati Stefano e Benedetto Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto vengono sollevate varie contestazioni alle conclusioni del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello. I legali della presidente Todde ribadiscono che le uniche due violazioni punite dalla legge con la decadenza non sarebbero state nemmeno contestate dall’organo di controllo guidato dalla giudice Gemma Cucca, presidente della Corte d’appello. Oltre che nel merito, la difesa aveva anche chiesto di sospendere cautelativamente gli effetti dell’ordinanza. Fissando però l’udienza con un termine abbastanza ravvicinato, la sezione elettorale del Tribunale civile di Cagliari presieduta da Gaetano Savona (affiancato a latere dai colleghi Bruno Malagodi e Francesco De Giorgi) avrebbe ritenuto superata la questione dell’istanza cautelare, decidendo così che il 20 marzo si entrerà subito nel vivo del ricorso. Dopo aver formalizzato le comparse ed eventuali richieste di intervento, il collegio giudicante discuterà subito nel merito la causa.

In Consiglio

Intanto, tutto come da previsioni in Consiglio regionale. Ieri la Giunta delle elezioni ha preso atto della comunicazione dell’avvenuta impugnazione da parte della presidente della Regione dell’ordinanza del Collegio elettorale di garanzia. Ora, ha spiegato al termine della seduta il presidente Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde), «la Giunta sospende i propri lavori, e riferiremo all’Aula dell’avvenuta impugnazione e dell’attesa che il provvedimento dell’autorità giudiziaria diventi definitivo».

Insomma, l'organismo deputato a valutare i casi di incompatibilità o ineleggibilità si ferma in attesa del pronunciamento finale. Non è da escludere, tuttavia, che la Giunta si riunisca anche a ridosso della prima udienza del tribunale calendarizzata il 20 marzo per valutare il ricorso presentato dai legali di Alessandra Todde.

Toni diversi, ma uguale conclusione, da parte del vicepresidente dell’organismo Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti): «Oggi in Giunta abbiamo deciso di mantenere un profilo istituzionale più congruo di quello tenuto in Aula dalla presidente nelle sue dichiarazioni, quindi quello di rispettare le prassi consiliari».Tradotto: «Bisogna attendere la definitività dell’atto per procedere alla decadenza della presidente Todde». Tunis parla di profilo non congruo perché «in Aula la presidente altro non ha fatto che tratteggiare l’ipotesi di un complotto contro il voto popolare. Ma noi non facciamo parte di nessun complotto, e siccome riteniamo che tutto debba essere ricondotto a un profilo più adatto di rapporto tra i poteri dello Stato, evitiamo di entrare in quest’ordine di polemiche».

«Forte collaborazione»

Per Gianluca Mandas (M5S) «i lavori della Giunta delle elezioni si sospendono perché noi abbiamo il dovere di esprimerci e verificare atti definitivi, e in questo caso il provvedimento non è definitivo». Al di là della contrapposizione tra schieramenti, Mandas registra «forte collaborazione all’interno della Giunta e una assunzione di responsabilità su un tema nuovo, complesso».



RIPRODUZIONE RISERVATA