Decadenza, lunedì il dibattito in Aula 

Ora è ufficiale: la seduta statutaria del 3 febbraio sarà dedicata alle comunicazioni della presidente della Regione sul caso decadenza. La conferma è arrivata ieri dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale. Per la verità, le opposizioni avevano invitato a far slittare l’intervento al giorno dopo, richiesta respinta a maggioranza dai presidenti dei gruppi. Comunque sia, fino ad allora sarà difficile avere accesso al ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio elettorale di garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari che chiede all’Assemblea sarda di adottare il provvedimento di decadenza per irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali.

L’opposizione è stata depositata lunedì. Il contenuto è noto in parte. Di sicuro gli avvocati sostengono che «risultano non configurabili entrambe le fattispecie tassativamente previste dalla legge come possibile causa di decadenza». Cioè, argomentano, «non vi è stata alcuna mancata presentazione del rendiconto, come riconosciuto dal Collegio», inoltre, «come ancora riconosciuto dal Collegio, non poteva considerarsi sussistente la distinta ipotesi del superamento del tetto massimo di spese, inapplicabile alla presidente della Regione».

La linea sarda

Il ricorso è firmato da quattro avvocati sardi: Stefano e Benedetto Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. Ma non è rimasto esente dall’influenza dei legali romani vicini al M5S e in particolare a Giuseppe Conte. Non si può dimenticare che nella sua prima uscita pubblica sul caso (oltre due settimana dopo la notifica dell’ordinanza ingiunzione), il presidente pentastellato consigliò a Todde di «chiedere al tribunale civile di pronunciarsi perché accerti se ci siano dei profili di colpa dei firmatari del Collegio di garanzia».

In realtà, in una recente conferenza stampa la governatrice ha dichiarato di volersi difendere nel merito, tuttavia il ricorso depositato risentirebbe ancora dell’impostazione delineata da Conte. In particolare, ci sarebbero dei passaggi tesi a mettere in discussione l’opportunità che la presidente del Collegio Gemma Cucca si esprimesse sul caso in questione. Passaggi che, in ogni caso, potrebbero anche essere eliminati, considerato che i legali hanno la possibilità di apportare modifiche e integrazioni. Tanto più che, ancora, solo in pochissimi sanno effettivamente cosa c’è scritto nelle oltre trenta pagine del ricorso depositato. Di certo, nel periodo tra la notifica dell’ordinanza e il deposito del ricorso, la parte sarda del pool che lavora sul caso ha cercato di far prevalere la propria linea, probabilmente più ortodossa e tradizionale di quella romana. Senza però riuscirci in pieno.

Il ricorso contiene anche un’altra ragione importante: nell’ordinanza ingiunzione – sostengono gli avvocati – sarebbero comprese anche contestazioni sulle quali però il Collegio non ha mai chiesto chiarimenti precedenti.

In Aula

Il quadro sarà più chiaro il 3 febbraio, quando la presidente interverrà in Aula per dieci minuti. Lo stesso tempo hanno a disposizione i capigruppo, mentre la discussione si chiuderà con la replica di Todde. (ro. mu.)

