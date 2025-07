Decadenza, l’appello di novembre 

Altri tre mesi. Il pronunciamento del giudice di secondo grado sul caso decadenza non arriverà prima di novembre: per il 7 è fissata l’udienza al tribunale civile di Cagliari, mentre per la sentenza ci sarà da attendere ancora. Ieri si è riunita la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. «Oggi abbiamo discusso la notifica da parte della presidente Alessandra Todde del ricorso in appello», ha spiegato al termine il presidente Giuseppe Frau (Uniti con Todde), «la Giunta, che ha operato in tutti questi mesi in modo trasparente e corretto, secondo la giurisprudenza acquisita e i regolamenti consiliari, attenderà l’esito definitivo del ricorso per potersi pronunciare. Cioè, entrerà nel merito solo dopo eventualmente il pronunciamento della Cassazione». Frau ha ribadito «fiducia nell’autorità giudiziaria, e attenderemo l’esito di novembre con serenità». Ad ogni modo, «vogliamo che i sardi sappiano che la Giunta regionale e il Consiglio sono nel pieno delle proprie funzioni e lavorano nell’interesse dei sardi per rispondere sui grandi problemi della nostra Isola». Di altro tenore le dichiarazioni di Piero Maieli (Forza Italia), membro di minoranza dell’organismo presieduto da Frau: «Dal mio punto di vista, non dovremmo aspettare l’ultimo grado di giudizio perché, come sancito già dal tribunale in primo grado, gli atti sono concreti, quindi ho chiesto che il Consiglio si esprima subito sulla decadenza della governatrice». Comunque, se l’appello confermasse la sentenza di primo grado, probabilmente la presidente ricorrerebbe in Cassazione. In questo caso, per la sentenza ci sarebbe da attendere forse la prossima primavera.

Manovra

Ieri il Consiglio era impegnato anche sul fronte dell’assestamento di bilancio da circa ottocento milioni di euro. Il via libera definitivo della commissione Bilancio è arrivato nel pomeriggio inoltrato. In mattinata sono stati presentati gli emendamenti entro la scadenza fissata delle 12. Trecento in tutto, ma l’unico approvato dal parlamentino è stato quello della Giunta sulla gestione della dermatite nodulare contagiosa. Il testo approderà in Aula il 6 agosto. Relatore di maggioranza sarà il presidente della terza commissione Bilancio Alessandro Solinas (M5S). Di minoranza, il consigliere e vice capogruppo di FdI Fausto Piga.

Il vertice

La manovra estiva sarà anche all’ordine del giorno del prossimo vertice di maggioranza convocato dalla presidente per lunedì 4 a Villa Devoto, al quale prenderanno parte i capigruppo e i segretari delle forze del Campo largo. Sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute della coalizione dopo le tensioni degli ultimi giorni.

