Decadenza, la spaccatura del collegio elettorale 

Sulla richiesta di decadenza della presidente Alessandra Todde trasmessa al Consiglio regionale il Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari si era spaccato e alla fine è arrivata una decisione a maggioranza: 4 a 3. È quanto si capisce leggendo i verbali del Collegio, tenuti gelosamente sotto chiave, e ora filtrati dopo la decisione della governatrice di presentare ricorso in Tribunale sia contro la sanzione da 40mila euro che contro la dichiarazione di decadenza.

Lo scenario

Oltre alla presidente Gemma Cucca, facevano parte dell’organo titolato ad esaminare i rendiconti dei candidati anche i magistrati di Corte d’appello Francesco Alterio e Dario De Luca, la giudice del Tribunale dei Minori, Salomè Bene, i commercialisti Tullio Conti e Roberta Asuni, e il professore universitario Riccardo Fercia. Dai verbali emerge che il Collegio ha dovuto prendere varie decisioni “a maggioranza”, con posizioni opposte tra i vari componenti. Le più importanti riguardano le due possibili violazioni che avrebbero previsto la possibilità di far decadere un consigliere eletto, dunque anche la presidente: una era il superamento della soglia massima di spese consentite ai candidati, l’altra era il mancato deposito della rendicontazione nei termini previsti. Nel primo caso erano state prese in esame le spese sostenute in campagna elettorale da Alessandra Todde e quelle del candidato del centrodestra, Paolo Truzzu. Dal verbale della seduta del 16 novembre 2024 emerge come il Consiglio abbia deciso (con una maggioranza di 5 a 2) di non sanzionare nessuno, decidendo di non applicare limiti di spesa ai candidati presidenti. Nel dettaglio: il magistrato Francesco Alterio ha ipotizzato un vuoto normativo in materia. Ai candidati presidenti non sarebbe applicabile il limite di spesa previsto invece per i consiglieri. Della stessa posizione il collega giudice Dario De Luca, il docente Riccardo Fercia, ed i commercialisti Tullio Conti e Roberta Asuni. Di parere opposto la giudice dei minori Salomè Bene e la presidente della Corte, Gemma Cucca, che sul tema aveva anche depositato una nota in cui spiegava che tutti i candidati fossero soggetti ai limiti di spesa, compresi quelli alla carica di governatore.

Le distanze

Ma è nella seduta in cui si è deciso di sanzionare la governatrice con l’ordinanza-istanza di decadenza trasmessa al Consiglio regionale (ma anche alla Procura per valutare eventuali profili di natura penale) che si è capito come all’interno del Collegio le posizioni fossero molto distanti. L’ipotesi è che ci sia stato un falso, per via della totale difformità tra la prima rendicontazione depositata in Corte, che segnalava spese sostenute e finanziamenti ricevuti per circa 90mila euro, e una memoria presentata il 3 dicembre 2024 da Todde nella quale veniva dichiarato «sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica». È emerso poi che il Collegio di garanzia ha anche effettuato accertamenti, chiedendo all’Agenzia delle Entrate l’accesso al cassetto fiscale della governatrice (dove è spuntata una fattura per una bolletta dell’Enel di 153,16 euro non depositata). Dai verbali della seduta emerge che dopo un’ampia discussione si arriva al voto: il commercialista Tullio Conti «esprime voto favorevole a che si proceda» visto che non sono state superate le violazioni contestate alla presidente e per la presenza della memoria ritenuta “contrastante” (oltre che per la presenza della fattura). Nello stesso modo e per le stesse ragioni vota la giudice Salomè Bene e il docente Riccardo Fercia. Di diverso avviso, invece, i magistrati della Corte d’appello Francesco Alterio e Dario De Luca, e la commercialista Roberta Asuni, che si sono dichiarati favorevoli solo ad una sanzione per l’uso di un conto PayPal («poiché dalla lettura unitaria delle dichiarazioni e del rendiconto allegato risulta che la candidata non ha percepito direttamente finanziamenti e sostenuto spese ma si è avvalsa di mezzi e servizi messi a disposizione dal comitato elettorale»). Infine si è espressa a favore delle sanzioni la presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca.

L’inchiesta

Non è dunque escluso che proprio la difformità di posizioni e la mancata unanimità (anche tra i magistrati), sia sulle violazioni che sulle eventuali sanzioni, avrebbero anche convinto la Procura della Repubblica a procedere con la buona regola della prudenza: aprire sì l’indagine dopo la trasmissione degli atti su eventuali irregolarità nelle dichiarazioni, ma senza un’ipotesi di reato e senza indagati, così da decidere solo dopo aver letto tutto se procedere o archiviare.

