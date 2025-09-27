Decadenza, la maggioranza sotto scacco 

La fase due della legislatura non può cominciare. Non fino a quando non sarà chiaro se val la pena proseguire, sperando di passare indenni gli anni che mancano alla fine del mandato, o meno. A fare la differenza sarà il pronunciamento della Corte Costituzionale sui due conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione, il primo con istanza di annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia che chiede al Consiglio regionale di dichiarare la decadenza di Alessandra Todde, il secondo contro la sentenza del giudice in primo grado che avrebbe leso i poteri dell’Assemblea sarda. L’udienza risale a giovedì scorso e la decisione che ancora non arriva tiene sotto scacco la maggioranza che sostiene Todde. Che pure vorrebbe guardare avanti, come dichiarato dal presidente dell’Assemblea Piero Comandini («Accompagnare e supportare con ogni sforzo l’azione di governo resta uno dei nostri compiti principali», aveva detto all’ultima direzione Dem) e dal neo segretario regionale del Pd Silvio Lai. Che all’Assemblea che l’ha proclamato segretario aveva insistito sulla necessità di sostenere la Giunta Todde con lealtà e coraggio, pur senza compiacere.

Tavoli

La prossima sarà una settimana ricca di vertici per programmare il lavoro futuro: Lai dovrebbe incontrare la governatrice domani o dopo per approfondire i temi appena accennati dopo l’elezione a segretario. Poi, tra mercoledì e venerdì vedrà i segretari delle altre forze politiche del Campo largo, compresi quelli dei movimenti più piccoli (e quindi senza rappresentanti nell’Assemblea sarda) che nelle ultime ore hanno fatto sentire la propria voce chiedendo «un coinvolgimento reale e costante nella definizione dell’azione legislativa e di governo», e ribadendo che ormai «il Noi» slogan della campagna elettorale «si è ridotto a chi ha eletto consiglieri regionali».

Sia al tavolo Todde-Lai che ai bilaterali del Pd con gli altri partiti si discuterà certamente di sanità, in particolare della governance delle aziende sanitarie e delle nomine dei direttori generali al posto dei commissari straordinari in scadenza alla fine di ottobre. Altro tema sensibile è l’attesa riforma per equiparare gli stipendi tra dipendenti regionali e quelli degli altri enti, ovvero il comparto unico che ha pure ha ottenuto il via libera della commissione Autonomia presideduta da Salvatore Corrias (Pd) ma non può approdare in Aula perché la commissione Bilancio (guidata dal M5S Alessandro Solinas) ha chiesto alla Giunta un’integrazione sulla copertura finanziaria. Toccando evidentemente un nervo scoperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA