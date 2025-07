Decadenza, la Consulta deciderà in autunno 

La Corte Costituzionale ha rinviato dal 9 luglio al 24 settembre l’udienza sul primo conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sardegna sul caso della decadenza della presidente della Regione. Un buon segno per la governatrice? Difficile dirlo. Il ricorso in questione è quello presentato dalla Regione contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia istituito presso la Corte d’Appello di Cagliari, nella parte – riassume la Consulta nella pagina dedicata all’iscrizione a ruolo delle udienze – in cui dispone che, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto, e la trasmissione dell’ordinanza al presidente del Consiglio regionale in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Alessandra Todde dalla carica di presidente della Regione.

Le ipotesi

Tra le ragioni del rinvio, il secondo conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione il 26 giugno scorso, stavolta contro la sentenza del tribunale di primo grado che conferma quanto c’è scritto nell’ordinanza ingiunzione. Si può ipotizzare che la Consulta abbia optato per abbinare i due ricorsi che rimarrebbero comunque iscritti in due ruoli diversi. Posto che, su entrambi la Corte dovrà innanzitutto chiarire se siano o meno ammissibili.

La strategia

In ogni caso, questa nuova dilazione farà guadagnare tempo alla governatrice, alla sua Giunta, e a tutto il Consiglio regionale che – in caso di decadenza di Todde – sarebbe destinato allo scioglimento. D’altra parte, la strategia del collegio difensivo è questa: ricorrere finché è possibile. Prima al tribunale civile, poi in appello, e se serve in Cassazione. E se la sentenza di terzo grado dovesse confermare quanto disposto dall’ordinanza ingiunzione, e il Consiglio regionale adottasse il provvedimento di decadenza, Todde si opporrebbe anche questo. Dove? Al Tar, ed eventualmente in Consiglio di Stato. Parallelamente si procede con i conflitti di attribuzione. Nel primo, la tesi di fondo è che il Collegio di garanzia (quindi lo Stato) non sarebbe competente ad accertare, imporre o anche solo proporre la decadenza del presidente della Regione, con ciò disponendo indirettamente la dissoluzione del Consiglio». Nel secondo caso, secondo gli avvocati della Regione, sarebbe privo di questa competenza il tribunale di Cagliari.

