Decadenza, il rebus ricorsi e l’ombra della Procura 

Contro l’ordinanza-ingiunzione che impone la decadenza di Alessandra Todde dalla carica di consigliere regionale, sanzionandola con 40mila euro, può essere proposta opposizione al Tribunale, così come previsto da una legge del 1981. Lo scrive al termine delle dieci pagine di provvedimento lo stesso Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari, ma vista l’assenza di precedenti, ormai da giorni si susseguono le prese di posizioni, le interpretazioni giuridiche e le ipotesi più disparate su come e dove la governatrice potrà ricorrere al provvedimento che, per la prima volta, colpisce un presidente eletto di una regione.

Le ipotesi

Qualcuno ha sostenuto possibile un «doppio binario» che comprenda sia un ricorso al giudice ordinario che al Tribunale amministrativo, altri hanno ipotizzato un’autonomia del Consiglio regionale rispetto alla decisione finale (e non, dunque, il solo passaggio obbligatorio dell’adozione della decadenza), le posizioni tra giuristi, costituzionalisti e amministrativisti sembrano distanziarsi e non di poco. Per alcuni ci sarebbe anche la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge elettorale sarda, nel punto in cui prevede di sciogliere l’assemblea e indire nuove elezioni quando il Presidente della Regione decada da consigliere.

Atti in Procura

A pesare, a quanto pare, sarebbe stato il fatto che la Commissione abbia rilevato «irregolarità e violazioni delle norme penali inerenti il deposito di dichiarazioni contrastanti» e, per questa ragione, ha disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica per verificare se vi siano dei reati. Non dunque la mancata nomina del mandatario o la mancata apertura di un conto dedicato (punite con sanzioni pecuniarie), bensì l’ipotesi che la prima rendicontazione fosse falsa e, per questo motivo, equiparata ad una mancata presentazione, dunque punita con la decadenza. Questo perché se in un primo momento (entro i 90 giorni previsti dalla legge) Alessandra Todde avrebbe affermato di aver sostenuto spese per circa 90mila euro e aver ricevuto contributi per una cifra pressoché equivalente, depositando poi il rendiconto delle spese del Comitato elettorale del M5S per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna”, poi in una memoria depositata il 3 dicembre ha dichiarato «sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica». Poi, però, sono saltate fuori alcune fatture pagate dalla candidata, seppure con cifre abbastanza modiche. Nell’attesa che la Procura apra il fascicolo per accertare la vicenda sotto il profilo penale, resta il dibattito sul ricorso.

La strada dell’errore

E se il dibattito politico è animato da chi accusa pesantemente o difende strenuamente la presidente della Regione, in campo giuridico – nelle ultime ore – emerge chi ipotizza che le due dichiarazioni della Todde, benché contraddittorie tra loro, non fossero sostanzialmente false (dunque al massimo ci sarebbe un falso innocuo, come lo chiamano i giuristi) così da ricondurre il tutto ad un insieme di errori. Magari anche grossolani, ma errori. Puniti con la sanzione economica, ma non con la decadenza.

