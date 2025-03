Decadenza, il Governo resiste in giudizio 

Il Governo resisterà nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione contro lo Stato sul caso decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Lo ha deliberato ieri il Consiglio dei ministri su proposta del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli. Il Governo ha anche deciso di impugnare una legge sarda di gennaio di quest’anno. Si tratta di un provvedimento in materia di assistenza primaria. Il motivo? «Eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale» alcune norme sarebbero in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione.

Riforma a rischio

E adesso cresce l’attesa per la decisione di Roma sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale approvata questo mese. Il Governo avrebbe già puntato il faro. Nel mirino, secondo indiscrezioni, ci sarebbero le parti sui commissariamenti delle Asl, le norme su Ares e i dipartimenti. In particolare – è una delle ragioni della possibile impugnazione – la riforma non sarebbe tale da giustificare la rimozione di tutti i direttori generali delle aziende sanitarie sarde, come è invece previsto nella riforma. Legge che la presidente della Regione Alessandra Todde aveva insistito con forza per portare in Aula prima della manovra da dieci miliardi di euro. D’altra parte, il rischio di impugnazione era stato paventato a più riprese dalle opposizioni durante il dibattito in Aula. ( ro. mu. )

