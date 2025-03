Decadenza, i ricorsi del Campo largo 

È fissata per giovedì 20 marzo la prima udienza del ricorso presentato dalla governatrice Alessandra Todde contro il provvedimento di decadenza emesso dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari. Ieri scadeva la possibilità da parte di cittadini e portatori di interesse di costituirsi in udienza. Si sono presentate varie persone: il primo è stato l’avvocato Antonio Nicolini, per conto di un cittadino di Oliena, Salvatore Corrias.

Tra gli addebiti contestati e le conseguenze che deriverebbero dalla decadenza di Todde, con lo scioglimento del Consiglio regionale, «la sproporzione è enorme». È la tesi dei consiglieri dei gruppi del M5S e del Pd, tra i primi a presentare i ricorsi a supporto di quello depositato dai legali della governatrice contro l'ordinanza ingiunzione emessa dal collegio di garanzia della Corte d'Appello di Cagliari, notificata il 3 gennaio scorso, per le irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali per la campagna di febbraio 2024. «La decisione del collegio avrebbe conseguenze su tutti i componenti dell'Assemblea», ha spiegato il capogruppo pentastellato Michele Ciusa, «dunque andrebbe a ledere anche un nostro diritto». I ricorsi dei partiti - in via di costituzione anche quelli di Uniti per Todde, Orizzonte Comune e Avs -, appoggiano la linea con cui la presidente ha sollevato il conflitto di attribuzione con lo Stato sulle norme del 1993 che regolano le rendicontazioni delle campagne elettorali.

«Non c'è proporzione tra contestazioni avanzate e conseguenze, non c'è rispetto del voto elettorale. Mandare a casa l'intero Consiglio per irregolarità amministrative è sproporzionato», ribadisce Antonio Spano, consigliere sassarese dei Dem. Sul versante opposto, a sostegno dell'ordinanza di decadenza, si sono invece costituiti lo stesso collegio di garanzia, rappresentato non dall'avvocatura dello Stato ma dal giurista Riccardo Fercia, e la segretaria dell'organismo, Daniela Montoni, oltre al cittadino di Oliena.

RIPRODUZIONE RISERVATA