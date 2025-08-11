Decadenza, FdI: «Todde si dimetterà». M5S: «Invenzioni» 

«Dicono che la presidente Todde stia pensando alle dimissioni per copiare Occhiuto». In Consiglio regionale, prima in Transatlantico e poi in Aula, con tutta la solennità del caso, lo dice Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI. Il riferimento è alla strategia scelta dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto appunto, che ha deciso di dimettersi e ricandidarsi dopo l’accusa di corruzione avanzata dalla Procura di Catanzaro. Piga sostiene che a Palazzo si vocifera di una mossa identica da parte di Todde. Se così fosse, «lo farebbe con un grande ritardo, visto che l'ordinanza ingiunzione del Collegio elettorale di garanzia è di gennaio, tuttavia anche adesso sarebbe una scelta saggia perché la Sardegna non merita questa instabilità politica dovuta al pasticcio della decadenza». La posizione di Piga è stata sostenuta anche dal capogruppo dei meloniani, Paolo Truzzu.

In difesa della presidente è prima intervenuto il capogruppo del Pd, Roberto Deriu, che ha smentito la possibilità di un ritorno anticipato alle urne e anzi si è detto sicuro che la legislatura arriverà alla fine. Per Deriu, non ci sarà un rischio decadenza perché Todde chiarirà di non aver commesso alcuna violazione nella rendicontazione delle spese elettorali. In serata è arrivata la nota del Movimento Cinque Stelle, il partito della governatrice sarda. «I consiglieri Truzzu e Piga tentano goffi paragoni tra la Sardegna e la Calabria, dimenticando, o fingendo di dimenticare, che non c’è alcuna similitudine tra i due casi».

Per M5S, «in Calabria il presidente Occhiuto, di cui i Fratelli d’Italia sardi ne sostengono la sua fuga dai tribunali e dalle responsabilità, è indagato per corruzione e malversazione e si è dimesso per motivi ben diversi da quelli che Piga vuole insinuare. Prima di chiedere le dimissioni alla Presidente Todde, FdI farebbe bene a guardare la lunga lista di guai giudiziari che attanagliano il partito, partendo dai casi Santanchè e Delmastro. Se Piga e Truzzu volessero applicare a Fratelli d’Italia lo stesso rigore che pretendono per gli altri, iniziassero chiedendo le dimissioni immediate di ministri, parlamentari e amministratori locali del loro stesso partito che in questi mesi hanno riempito le cronache nazionali con scandali di ogni genere».

