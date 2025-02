Decadenza, da Roma la Lega chiede elezioni 

In attesa che sul caso della decadenza di Alessandra Todde si pronuncino i giudici, la Lega rilancia da Roma la richiesta di riportare i sardi alle urne. Il consiglio federale del Carroccio, riunito ieri a Montecitorio, è stato aperto dal coordinatore regionale della Sardegna, Michele Ennas, che ha riferito sulla vicenda nata dalle contestazioni rivolte alla governatrice sul rendiconto delle spese elettorali. Al di là del percorso giudiziario in atto, Ennas ha sottolineato la gravità politica della situazione.determinata dall’ordinanza con cui il collegio regionale di garanzia ha dichiarato la decadenza di Todde.

«Il partito ribadisce la richiesta di nuove elezioni regionali per rispetto dei cittadini, della legalità e della trasparenza», afferma una nota dei vertici nazionali dei salviniani: «La Lega in Sardegna è pronta, come ribadito durante il consiglio federale. Nei prossimi giorni sono in programma una serie di manifestazioni. L’obiettivo è andare alle urne in tempi rapidi, vincere e raddoppiare iscritti ed eletti».

