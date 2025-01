Decadenza, c’è il ricorso: al via la battaglia legale 

Il primo responso del tribunale ordinario non dovrebbe tardare ad arrivare. Allegata al ricorso depositato ieri pomeriggio dagli avvocati di Alessandra Todde, c’è infatti anche la richiesta di sospensiva degli effetti dell’ordinanza ingiunzione che determina una sanzione di 40mila euro a carico della presidente della Regione e chiede al Consiglio regionale l’adozione del provvedimento di decadenza della stessa governatrice per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. L’opposizione all’ordinanza del Collegio elettorale di garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari, presieduto da Gemma Cucca, è firmata da Stefano e Benedetto Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. Gli avvocati sardi di Todde avevano tempo fino al 3 febbraio per il deposito, e ieri hanno provveduto per via telematica, ma nei prossimi sei giorni potrebbero anche chiedere di integrare le oltre trenta pagine scritte al termine di un confronto serrato, durato quasi un mese, anche con gli avvocati romani del M5S e con gli stessi vertici politici del Campo largo.

Le novità

Le ragioni dei ricorrenti erano note solo in parte. Da una parte, viene spiegata la tesi di fondo che gli avvocati avevano già svelato nei giorni scorsi. E cioè che «risultano non configurabili entrambe le fattispecie tassativamente previste dalla legge come causa possibile di decadenza». Infatti, sostengono, «lo stesso Collegio ha espressamente escluso la prima ipotesi di decadenza, riconoscendo che non vi era stata alcuna mancata presentazione del rendiconto». In secondo luogo, sempre il Collegio ha affermato «che non poteva considerarsi sussistente la distinta ipotesi del superamento del tetto massimo di spese, ritenuto inapplicabile alla presidente della Regione». Né, «il comma 7 dell’articolo 15 della legge 515/93 può configurare una ulteriore causa di decadenza generica e non tassativa, così come, con inammissibile interpretazione, ha ipotizzato il collegio sommando marginali violazioni formali, nessuna di esse comportante la decadenza». Al di là di questo, il ricorso conterrebbe un altro elemento. Nell’ordinanza ingiunzione, sostengono gli avvocati, sono comprese anche contestazioni sulle quali il Collegio non ha mai chiesto chiarimenti precedenti.

L’assegnazione

Ora la pratica passerà alla Prima sezione civile del Tribunale di Cagliari, presieduta dal giudice Gaetano Savona, quella che si occupa di norma dei contenziosi elettorali. Rispettando le cosiddette “tabelle”, quelle che suddividono i ruoli dei magistrati in vari sottogruppi a seconda della materia, l’assegnazione definitiva potrebbe arrivare già nel giro di qualche giorno. Appare pressoché esclusa l’indiscrezione, filtrata nei giorni scorsi, che a trattare il delicato contenzioso possa essere il presidente Vincenzo Amato. Il numero uno del Tribunale cagliaritano, infatti, coordina anche un’altra sezione (che non si occupa di materie elettorali) e salvo astensioni o dichiarazioni di incompatibilità dei colleghi, il ruolo non verrà assegnato a lui. Essendo uno di quei procedimenti in materia elettorale nel quale vige l’obbligo della presenza del pubblico ministero, la trattazione sarà quasi certamente delegata ad un collegio giudicante, in seduta pubblica. La prima cosa che i giudici dovranno valutare, però, sarà certamente l’istanza cautelare presentata dai legali della governatrice Todde che chiedono di sospendere gli effetti dell’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale. I giudici dovranno decidere se concederla, considerando l’imminente rischio di un danno ingiusto e irreparabile, oppure se respingerla o dichiarare inammissibile la parte legata alla decadenza: il provvedimento, infatti, non è ancora efficace sino a quando il Consiglio regionale non ne prende atto.

La statutaria

A deposito avvenuto, Alessandra Todde riferirà sul caso lunedì 3 febbraio nell’Aula convocata per la seduta statutaria. Il 4 febbraio, invece, torna a riunirsi la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale che aveva deciso di aggiornare i lavori a dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso. Per prassi, l’organo dell’Assemblea sarda interromperà la fase d’istruttoria rinviando ogni deliberazione alla decisione dei giudici, fino all’ultimo grado di giudizio. Resta in piedi una terza via: la Regione potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni con lo Stato, su cui è competente a giudicare la Corte Costituzionale. In pratica, è la tesi di partenza, la legge dello Stato applicata dal Collegio di garanzia lederebbe le prerogative della Regione. E una Giunta regionale può sollevare il conflitto di attribuzioni quando ritiene che altri organi dello Stato o altre Regioni abbiano violato le sue competenze. Potrebbe essere questo il caso.

Il vertice

Del ricorso, ma soprattutto delle implicazioni politiche hanno discusso ieri Alessandra Todde, il presidente del Consiglio Piero Comandini e il capogruppo del Pd Roberto Deriu in un breve vertice nella sede della Regione in viale Trento. La maggioranza, secondo quanto trapelato, vorrebbe andare avanti con la legge sulla sanità all’esame della sesta commissione, portandola ad approvazione in Aula anche prima del bilancio.

