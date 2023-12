debutto vincente per Argiolas in casa 

Doveva essere un match spettacolo per il battesimo nel mondo della boxe professionistica di Sebastiano Argiolas e così è stato tra atterramenti, conteggi, sudore e scambi duri. In un palazzetto dello sport (di via Giliacquas) affollato, il peso superwelter di Elmas (il secondo pugile nella storia dell’ex frazione cagliaritana a tirare pugni tra i professionisti, dopo Emilio Pireddu) batte nettamente ai punti il colombiano Jessie Vivas. Il beniamino di casa, allenato da papà Stefano (ex campione italiano tra i dilettanti), parte in folle (forse frenato da un po’ di emozione) poi nella seconda ripresa comincia a caricare il jab sinistro per aprire la guardia dell’avversario e infilare colpi potenti al volto. Vivas va al tappeto nella seconda ripresa dopo un diretto destro che arriva al mento, un rapido conteggio poi arriva il gong in maniera provvidenziale. Dalla terza ripresa fino alla fine il match è un monologo, con Argiolas che conquista il primo successo tra i pro.

La riunione, organizzata dalla Elmas Boxe Locci-Monduzzi, ha visto il ritorno vincente sul ring dopo otto anni di Manolo Cherchi: il piuma di Elmas ha fatto capire perché da giovane era considerato un autentico talento sul ring e ha battuto brillantemente Munsod June Paulo, pugile tesserato con la Lombardia.

