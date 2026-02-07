Debutto nel Carnevale del Campidano, domenica la grande festa 

Capoterra si prepara a vivere una domenica di carnevale all’insegna di musica, colori e carri allegorici. L’appuntamento è fissato per le 14,30 di fronte al cimitero, punto di partenza della sfilata che attraverserà le vie cittadine fino all’arrivo in piazza Liori, dove la festa proseguirà con dj set e zeppole. Un’edizione speciale per il paese, che entra per la prima volta nel circuito del carnevale del Campidano, con gruppi e carri in arrivo anche dai comuni vicini. «Siamo riusciti a inserirci nella lista dei carnevali più belli del territorio», spiega l’assessore allo spettacolo Giovanni Montis, «oltre al carro di Domus de Maria ne arriveranno da Assemini, Ortacesus, Soleminis, Sestu, San Sperate e altre località». La sfilata si preannuncia partecipata e competitiva: nel finale spazio alla premiazione, con le coppe destinate ai tre migliori carri allegorici in concorso. «Un ringraziamento per l’organizzazione e l’impegno va al gruppo AmmacchiHouse», conclude Montis. L’evento punta a consolidare Capoterra come nuova tappa della tradizione carnevalesca isolana, valorizzando il lavoro delle associazioni e la partecipazione dei quartieri. Tra coriandoli, maschere e musica, il pomeriggio promette di trasformarsi in una lunga festa per residenti e visitatori.

