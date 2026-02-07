VaiOnline
Capoterra.
08 febbraio 2026 alle 00:11

Debutto nel Carnevale del Campidano, domenica la grande festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra si prepara a vivere una domenica di carnevale all’insegna di musica, colori e carri allegorici. L’appuntamento è fissato per le 14,30 di fronte al cimitero, punto di partenza della sfilata che attraverserà le vie cittadine fino all’arrivo in piazza Liori, dove la festa proseguirà con dj set e zeppole. Un’edizione speciale per il paese, che entra per la prima volta nel circuito del carnevale del Campidano, con gruppi e carri in arrivo anche dai comuni vicini. «Siamo riusciti a inserirci nella lista dei carnevali più belli del territorio», spiega l’assessore allo spettacolo Giovanni Montis, «oltre al carro di Domus de Maria ne arriveranno da Assemini, Ortacesus, Soleminis, Sestu, San Sperate e altre località». La sfilata si preannuncia partecipata e competitiva: nel finale spazio alla premiazione, con le coppe destinate ai tre migliori carri allegorici in concorso. «Un ringraziamento per l’organizzazione e l’impegno va al gruppo AmmacchiHouse», conclude Montis. L’evento punta a consolidare Capoterra come nuova tappa della tradizione carnevalesca isolana, valorizzando il lavoro delle associazioni e la partecipazione dei quartieri. Tra coriandoli, maschere e musica, il pomeriggio promette di trasformarsi in una lunga festa per residenti e visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 