VaiOnline
Calcio a 5.
13 settembre 2025 alle 00:51

Debutto in azzurro per Alice Virdis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esordio in Nazionale per Alice Virdis. La giovane classe 2009 del Cagliari femminile calcio a 5 ha debuttato con la maglia azzurra nell’amichevole contro il Marocco. L’Italia allenata dalla ct Francesca Salvatore si è imposta per 6-1 ad Aversa, trovando buone indicazioni in vista del Mondiale che si disputerà tra novembre e dicembre nelle Filippine. Buona prova anche per Virdis, che ora attende di giocare il suo secondo campionato di Serie A con il Cagliari, il primo da capitano e con la numero undici sulle spalle. Si parte sabato prossimo con la sfida contro la CMB Futsal Team.

La stagione di futsal inizia però già oggi con la Coppa della Divisione. In campo anche le sarde dei campionati nazionali maschili: calcio d’inizio alle 16 per Elmas-Quartu e Monastir-San Sebastiano Ussana. ( ro.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 