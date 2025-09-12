Debutto in azzurro per Alice Virdis 

Esordio in Nazionale per Alice Virdis. La giovane classe 2009 del Cagliari femminile calcio a 5 ha debuttato con la maglia azzurra nell’amichevole contro il Marocco. L’Italia allenata dalla ct Francesca Salvatore si è imposta per 6-1 ad Aversa, trovando buone indicazioni in vista del Mondiale che si disputerà tra novembre e dicembre nelle Filippine. Buona prova anche per Virdis, che ora attende di giocare il suo secondo campionato di Serie A con il Cagliari, il primo da capitano e con la numero undici sulle spalle. Si parte sabato prossimo con la sfida contro la CMB Futsal Team.

La stagione di futsal inizia però già oggi con la Coppa della Divisione. In campo anche le sarde dei campionati nazionali maschili: calcio d’inizio alle 16 per Elmas-Quartu e Monastir-San Sebastiano Ussana. ( ro.c. )

