Debutto della squadra di Cau 

Esordio ufficiale a Baressa per il nuovo Consiglio comunale. Il sindaco Mauro Cau al secondo mandato, durante la prima seduta ha presentato l’esecutivo. Mirko Pisu è stato nominato vice-sindaco, con le deleghe a Lavori pubblici, Ambiente e Agricoltura; Valentina Sebis si occuperà di Servizi sociali, Cultura e Turismo e Michele Sitzia guiderà l’assessorato a Pubblica istruzione, Sport, Spettacolo e Attività produttive. Il primo cittadino, inoltre, ha conferito incarichi specifici agli altri consiglieri a fini consultivi per attività di studio e collaborazione su temi di interesse generale. «Con la firma dei decreti di nomina della Giunta e l'attribuzione delle deleghe e degli incarichi di studio ai consiglieri – commenta Cau - la nostra amministrazione entra nella sua piena operatività. Ho voluto costruire un assetto che non si limita alle cariche istituzionali ma punta sul gioco di squadra, valorizzando le competenze di ciascuno per garantire una presenza capillare, efficiente e attenta in ogni settore della nostra vita comunitaria». ( g. pa. )

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