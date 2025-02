debutto agrodolce per davis a Dallas 

A New York ha brillato la stella di Jayson Tatum, che con 40 punti messi a segno ha trascinato i Boston Celtics al successo contro i Knicks 131-104. La vittoria permette ai Celtics di rimanere secondi nella Eastern Conference del campionato Nba, dietro a Cleveland. Esordio-show ma con nota amara per Anthony Davis: il neo giocatore di Dallas al debutto con la maglia dei Mavericks ha dominato prima di uscire per un infortunio nel match vinto 116-105 contro gli Houston Rockets. Davis è uscito dal campo tre minuti prima della fine del terzo quarto: aveva già segnato 26 punti, raccolto sedici rimbalzi, fornito sette assist e gestito tre stoppate. Un dolore alla coscia, ma il giocatore ha rassicurato: "Niente di grave, sto bene". Davis è stato accolto dall'ovazione del pubblico, che però non ha gradito lo scambio con Luka Doncic. Prima della partita, i tifosi hanno mostrato striscioni che chiedevano il licenziamento del direttore generale della franchigia Nico Harrison. I Lakers intanto aspettano ancora l'esordio di Doncic (stanotte con i Jazz?), reduce da un infortunio al polpaccio. Ma anche senza la nuova star e privi di LeBron James, che ha un problema alla caviglia, i californiani hanno battuto gli Indiana Pacers 124-117. Austin Reaves, incerto fino all'ultimo per un infortunio al gomito, ha segnato 45 punti, record personale. Rui Hachimura ne ha aggiunti 24 nel giorno del suo 27° compleanno: quinta vittoria consecutiva e quarto posto nella Western Conference con 31 vittorie e 19 sconfitte.

A Chicago, Jimmy Butler, appena trasferitosi da Miami, ha esordito vincendo con la maglia di Golden State, contribuendo con 25 punti al successo per 132-111 contro i Bulls. Gli Warriors erano sotto di 24 punti, ma grazie a Stephen Curry ha permesso di dare una svolta alla partita. Curry ha concluso con 34 punti. Nella Western Conference, Oklahoma City ha battuto i rivali di Memphis 125-112 e ancora una volta a fare la differenza per i Thunder è stato Shai Gilgeous-Alexander (32 punti).

