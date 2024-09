Debutto a Venezia ma Giuli pensa al G7 

Seduto accanto a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, per la premiazione della Mostra del cinema della Biennale di Venezia. Per Alessandro Giuli è il battesimo da ministro: al Lido ma senza red carpet, già inaugurato ma in veste di presidente del Maxxi e sempre con il suo amico Buttafuoco al fianco. Un segno propiziatorio, smorzato dalle parole dure di Nanni Moretti che invita registi ed attori a «essere più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema». Quello del cinema è uno dei grattacapi che aspettano il nuovo ministro. I decreti direttoriali che dovranno dare corpo alla riforma del tax credit dovranno essere varati entro il 9 ottobre e sono attesissimi dal comparto. Ma il primo e più delicato appuntamento sarà il G7 Cultura, con l’enigma Pompei. Intanto Elly Schlein attacca su cinema, teatro e fondazioni liriche: «Serve una grande mobilitazione popolare a favore della cultura e dell’audiovisivo».

