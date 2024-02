Debutta l’assessora alla Gentilezza: «Speriamo di dare il buon esempio» 

Vicenza. In un momento segnato da bullismo e baby gang nel piccolo Comune di Montebello Vicentino nasce l’assessorato alla gentilezza. Il sindaco Dino Magnabosco ha assegnato la delega a Mirka Pellizzaro, che aveva già quelle a istruzione, sociale, politiche giovanili e parità di genere. Pellizzaro, operatrice socio-sanitaria, spiega che «essere gentili è un gesto semplice ma potente, sicuramente capace di creare un impatto sulla nostra salute mentale e sulle relazioni che intratteniamo» e quanto agli obiettivi del nuovo assessorato aggiunge: «Speriamo semplicemente di dare il buono esempio». Un primo passo lo farà integrando «la collaborazione tra la scuola materna e la casa di riposo per anziani» con una iniziativa rivolta ai bambini affinché, accompagnati dalle maestre, vadano a trovare i nonni e le nonne ospiti delle case di riposo per fare una merenda assieme.

