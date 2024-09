Debutta la “capsula del suicidio” 

Berna. Il nome è indicativo: “Sarco”, da sarcofago. Una capsula sigillata in cui chi vuol togliersi la vita si chiude e preme un pulsante che libera l’azoto, provocando in pochi minuti prima il torpore, poi la morte. Un nuovo metodo di suicidio che anche in un Paese come la Svizzera, da sempre aperta al fine vita, diventa un caso. La capsula è stata utilizzata per la prima volta in un capanno in una foresta del canton Sciaffusa da un’americana di 64 anni. La polizia ha annunciato di aver arrestato diverse persone, ora sotto inchiesta per istigazione al suicidio. La ministra della Sanità Elisabeth Baume-Schneider ha chiarito che la capsula non è conforme alla legge, che consente il suicidio assistito a condizione che la persona si tolga la vita senza “assistenza esterna”. La donna - dice l’organizzazione The Last Resort - soffriva da molti anni di gravi problemi legati ad una grave deficienza immunitaria: sentiva il desiderio di morire da almeno due anni e i suoi due figli «erano completamente d’accordo» con la sua decisione.

