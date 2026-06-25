Debutta “Gli indegni. Quasi un musical” 

“Gli indegni” prende vita ed è show. Il libro di Francesco Abate va in scena a Gavoi e diventa “Gli indegni. Quasi un musical”. Lo spettacolo, tratto dal suo ultimo romanzo, è accompagnato dai musicisti Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca. Lo scrittore e giornalista riporta il pubblico negli anni ‘80 con una narrazione che intreccia racconto e musica dal vivo, e lo farà attraverso le vicende degli indegni, ragazzi cresciuti ai margini, animati da una forte sete di libertà e cambiamento. Punk, radio libere, new wave, discoteche e concerti diventano i tasselli di un racconto generazionale che guarda a quel decennio come una stagione capace di trasformare linguaggi, desideri, identità. E le canzoni simbolo dell’epoca diventano una colonna sonora. Dice Abate: «È un recital che attraversa gli anni ‘80 non con nostalgia, ma con l'energia viva, contraddittoria e ribelle di una generazione cresciuta ai margini e che, pur non sentendosi al posto giusto nel mondo, ha provato comunque a cambiarlo» ( g.p. ).

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