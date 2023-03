Debutta ad Aprile la Cagliari-monaco 

La vela d’altura internazionale tornerà a salpare da Cagliari il prossimo 24 aprile. La sezione cagliaritana della Lega Navale Italiana ha varato, insieme con lo Yacht Club Porto Rotondo e lo Yacht Club Monaco, sotto l’egida della Federvela la “Cagliari-Montecarlo Sea Week”, all’interno della quale è inserita la 1ª “Cagliari-Monaco”. La nuova regata scatterà alle 11 di lunedì 24 aprile per arrivare nel Principato tra il 27 e il 28 dopo un percorso costiero di circa 360 miglia. Le imbarcazioni (che possono già iscriversi sul sito cagliarimonaco.org ) navigheranno lungo le coste orientali di Sardegna e Corsica, con un passaggio all’altezza di Porto Rotondo al quale saranno presi gli intertempi. Un villaggio in via Roma renderà ancora più invitante la zona di partenza. «La regata Cagliari-Monaco ci permette di promuovere le nostre attività a livello internazionale. Sarà una preziosa occasione di visibilità per tutto il territorio regionale e di connessione tra Cagliari e il Principato di Monaco e di sviluppo delle politiche del mare», le parole di Giuseppe La Rosa, commissario della LNI di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA