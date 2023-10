Deborah, l’afona che parla 

Un’importante problema di salute sfociato in disfonia acuta, ma non ha impedito a Deborah Ullasci, 34 anni, giornalista originaria di Desulo, di essere relatrice a un convegno. Se fino ad alcuni anni fa tutto ciò era impossibile, oggi non lo è più grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che consente di esprimersi nel migliore dei modi, trasformando la voce naturale in “artificiale”. È successo di recente a Bologna, durante il primo incontro nazionale dedicato alle lavoratrici dell’e-commerce. Qui la cronista, esperta di fintech, ha esposto il suo discorso senza farsi ostacolare dalla patologia.

Voce virtuale

Il tutto, grazie alla tecnologia fornita dall’azienda senese QuestIT e al suo sistema di voice cloning che sta spopolando, attraverso avatar, piattaforme e assistenti virtuali. Supportando i cittadini e, come nel caso in questione, anche l’industria degli eventi. E durante l’Ecommerce Women, Ullasci ha potuto brillantemente essere speaker, superando i recenti problemi alla corde vocali. Esprimendo al meglio le proprie considerazioni sul ruolo delle tecnologie fintech nel mondo dell’e-commerce, nonché le qualità inclusive per le donne in entrambi i settori.

«Ho subito la rimozione di un tumore alla tiroide, che ha portato ad una disfonia acuta – ha spiegato Ullasci - Sapendo che avrei dovuto presenziare e parlare a un evento così importante ho fatto delle ricerche in rete per trovare una soluzione tecnologica adeguata».

La soluzione c’era

«Ho trovato in QuestIT il partner giusto per affrontare al meglio questa fase della mia vita. Lo stato delle mie corde vocali, grazie all’innovazione oggi non è un problema invalidante. Quando sarò chiamata a intervenire digiterò per iscritto sulla piattaforma quello che voglio dire o, in alternativa, potrò suggerire ad essa il messaggio da condividere in forma orale. In seguito, si riprodurrà la mia voce con un volume e una chiarezza da farmi risultare estremamente naturale e comunicativa. L’intelligenza artificiale non può e non dev’essere considerata una minaccia, bensì una compagna di vita in grado di aiutarci nella quotidianità».

Orgoglio aziendale

Anche il Ceo di QuestIT Ernesto Di Lorio si è detto fiducioso sulla nuova frontiera 2.0: «Già all’inizio dell’anno abbiamo dimostrato che l’IA non è un pericolo, ma un’innovazione a supporto della comunità grazie al lancio del primo avatar in grado di produrre e comprendere la lingua dei segni italiana».

E non ha mancato di essere orgoglioso del supporto a Ullasci: «Con Deborah, siamo scesi nuovamente in campo con il sistema di voice cloning, dando voce a pensieri e sensazioni di una professionista. La voce riprodotta dalla piattaforma è al 100% la sua».

