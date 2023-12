Debora Villa: «Oristanesi, ridete  insieme a me» 

È ironica anche quando risponde al telefono. Figuriamoci sul palco: il mal di pancia dalle risate è assicurato. Debora Villa è più comica che mai. In veste di mattatrice assoluta porterà sul palco del Teatro Garau di Oristano, stasera alle 21, il suo “One Woman Show”. Racconterà i suoi venti anni di carriera, gli sketch che l'hanno resa famosa e amata tra il pubblico, un recital originale e brillante nel segno dell’ironia.

Lo spettacolo

E come un juke box si accenderà a richiesta: sarà proprio il pubblico a decidere cosa voler sentire, come divertirsi assieme a lei. «Altrimenti, se dovessi raccontare veramente tutto il mio repertorio dovrei stare in teatro almeno dieci ore - racconta l’attrice comica di Pioltello, classe 1969, poco prima di salire sull’aereo destinazione Sardegna - La cosa a quel punto si complicherebbe. Ho scelto di interagire con il pubblico proprio per questo». Quello pensato da Debora Villa, attrice e conduttrice nota per la sua vena comica, è uno spettacolo interattivo in cui artista e pubblico collaborano. «Se viene bene è merito mio, se viene male è colpa del pubblico - dice, ridendo - Saranno gli oristanesi a decidere cosa voler ascoltare. Faranno di me ciò che vorranno».

I temi

In questo rutilante “One Woman Show” in cui si parlerà di tutto il pubblico sarà coinvolto dall’inizio alla fine. La “grande” Debora, che è stata protagonista di tanti programmi televisivi che hanno fatto storia, da Rido a Scatafascio , da Zelig a Colorado , da Così Fan Tutte a Camera Cafè , proporrà argomenti di ogni tipo e per tutti i gusti: dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele ad Eva. Tra i temi trattati con verve e leggerezza anche i mutamenti fisici e psicologici e le diverse fasi della vita di una donna, che influenzano carattere e comportamenti e incidono sulla sfera delle relazioni pubbliche e private.

Sketch per tutti

Debora Villa, che sul palco sfoglia idealmente un suo personale album dei ricordi, inaugura la stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal Cedac con “20 di Risate”. «È uno spettacolo leggero - racconta ancora Villa - fruibile da tutti. Un’ora e mezza dei miei cavalli di battaglia. Mi aspetto un pubblico caldo, coinvolgente, come del resto sono i sardi. Sarà accolta a braccia aperte, ne sono sicura. Prima di salire sul palco, come sempre, mi farò il segno della croce». E poi ecco la stoccata finale: “Ben vengano le risate. Ridere fa bene”.

