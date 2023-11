«Debito pubblico, vietato sbagliare»  

Sul debito l'Italia deve cambiare rotta. Siamo al 140% del Pil, con 90 miliardi l'anno di interessi da pagare. Risorse sottratte a misure utili al paese. Ecco perché il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti professa prudenza: «Se quelli di prima hanno sbagliato, non dobbiamo sbagliare noi». La linea è fare «le cose giuste»: i cittadini e le agenzie di rating l'hanno premiata e quindi si va avanti così.

Potenzialità

Ora anche con l'aiuto delle nuove risorse del Pnrr, rivendicate con fierezza dalla premier Giorgia Meloni. Che assicura: «non vogliamo perdere nemmeno un euro». Le modifiche appena approvate dalla commissione Ue sono frutto di un lavoro «faticosissimo», portato avanti con «coraggio» mentre qualcuno «diceva che fosse impossibile rivedere il Pnrr e che era una follia» solo proporre di aggiornarlo, sottolinea la premier. Il traguardo è stato invece raggiunto e ora le risorse vanno messe a terra. Una grossa fetta, 12,4 miliardi, sono per le imprese, evidenzia la premier, replicando - con una stoccata a Confindustria - a chi obiettava che mancassero risorse per le imprese: «Semplicemente le stavamo concentrando nella nostra proposta di revisione del Pnrr».

Avviso

La revisione definanzia alcuni investimenti «meno rilevanti», reindirizzando le risorse su «iniziative che invece vanno a beneficio dell'economia» e che dovrebbero fare «da molla per gli investimenti che generano sviluppo», spiega Giorgetti. Che proprio sul debito rinnova il proprio monito. «Quando si dice “non bisogna fare deficit, non bisogna far debito”. No, non bisogna far debito». Perché il prezzo che paghiamo è troppo alto, anche se l'aumento dei tassi non preoccupa solo noi. «Il ministro tedesco, a margine di un Ecofin - racconta Giorgetti - mi dice, “l'anno prossimo pagherò 40 miliardi di tassi di interesse. Io gli ho risposto: e io che ne pago 90 cosa dovrei dire?”», 50 miliardi in più: denaro che il ministro dell'economia è costretto a “sottrarre” a misure utili per i cittadini.

L’Europa

Il tema si intreccia poi a quello sul nuovo Patto di stabilità, con l'Italia ferma sulla propria posizione: «Accettiamo il principio di regole», ma se non si considera il tema «degli investimenti che siano coerenti con gli obiettivi politici strategici», manca una «coerenza logica», insiste Giorgetti, chiedendo di «inserire realismo in quella che è una sacrosanta disciplina di bilancio». Con la manovra il governo è ricorso al deficit: 15,7 miliardi su 24. Ma l'ha fatto solo - si smarca dalle critiche Giorgetti - per dare «qualcosa in più in busta paga» ai redditi medio-bassi e «ridare fiato ai bilanci in difficoltà delle famiglie». La strada è quella della serietà. Prima dei giudizi delle agenzie di rating, spiega il ministro, «ho detto al presidente del consiglio: se facciamo queste cose andrà bene, se ne facciamo altre andrà male. Abbiamo fatto le cose giuste, è andata bene» e ora «dobbiamo continuare così».

RIPRODUZIONE RISERVATA