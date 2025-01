Debito pubblico, balzo a 3mila miliardi 

Il debito pubblico italiano supera per la prima volta la soglia psicologica dei 3.000 miliardi, ma questo non aumenta di molto i timori di mercati, istituzioni e Governo che guardano maggiormente al suo andamento e alla politica di disciplina di bilancio, riconosciuta anche da uno spread che si mantiene sui livelli del 2021.

I numeri

Il valore del debito (3.005,2 miliardi) fa impressione e risulta ben superiore al Pil, consolidando il nostro Paese nella fascia alta della poco invidiabile classifica dei Paesi a maggior debito. Una montagna che ci è costata 78 miliardi di euro di interessi nel 2023 (per fortuna in diminuzione anche nei prossimi anni) e che riduce - come lamentano tutti i titolari dell'Economia fra cui anche l'attuale, Giancarlo Giorgetti - lo spazio di manovra nel varare politiche di riduzione del debito e della crescita economica.

Il dicastero

«Quello che ci conforta è che l'Italia è uno dei pochi Paesi che ha fatto tempestivamente un piano strutturale di rientro del debito, accettato e condiviso dall'Ue», ha detto Giorgetti sostenendo che «siamo sulla strada giusta. Probabilmente – ha aggiunto – l’Italia avrebbe dovuto fare negli anni in cui si sono formati tutti questi debiti lo stesso lavoro che stiamo facendo noi».

Bankitalia

Proprio sul rapporto tra debito e grandezza dell'economia, la Banca centrale italiana, per la prima volta, forse già prevedendo le reazioni mediatiche e politiche, nel suo comunicato ha fatto un passaggio preciso sui bassi rischi. «Dal punto di vista economico - ha spiegato Via Nazionale - ciò che si deve rilevare per valutare lo stato di salute delle finanze pubbliche di uno stato non è tanto il debito pubblico in termini nominali, quanto il suo andamento in relazione alla capacità del Paese di fare fronte ad esso».

L’osservazione

La Banca centrale argomenta quindi che «il debito pubblico in termini nominali presenta variazioni del suo valore da un mese all'altro solitamente al rialzo nel corso dell'anno; le riduzioni sono più rare, di solito in mesi dove si concentrano le principali scadenze tributarie». E così Bankitalia invita a «contestualizzare» il valore e a guardare a un orizzonte maggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA